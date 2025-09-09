Hernán Medford ‘predijo’ el mal que envolvió a la Selección ante Nicaragua: ‘Esa camisa roja hay que sentirla a muerte’

El técnico Hernán Medford aseguró que después del resultado ante Nicaragua, la eliminatoria se le complicó para Costa Rica.

El técnico del Club Sport Herediano y mundialista en Italia 90 y Corea-Japón 2002, Hernán Medford Bryan, levantó la voz 12 días antes de arrancar la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 sobre el mal que aqueja al fútbol costarricense.

Después de que el Team igualara 2-2 ante San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde, el 24 de agosto, Medford señaló que la falta de actitud estaba perjudicando el accionar del conjunto rojiamarillo en el Torneo Apertura 2025 y fue más allá, al indicar que esa desidia también podría afectar a la Selección frente a Nicaragua.

Aquellas palabras fueron proféticas, pues el mismo entrenador de la Selección Nacional, el mexicano Miguel Piojo Herrera, aseguró que a la escuadra patria le faltó actitud en los últimos 25 minutos de juego ante los pinoleros, en el partido que terminó 1-1.

Hernán Medford analiza la falta de actitud en la Selección

El “Pelícano”, antes del duelo contra el Cartaginés por el Torneo de Apertura este miércoles 10 de setiembre, lamentó la mentalidad que mostraron los jugadores frente a Nicaragua, tras consulta de La Nación, y aseguró que deben sentir la camiseta de la Tricolor en el duelo ante Haití.

“Mirá que lo canté. Los jugadores tienen las condiciones, la calidad, pero hay una parte que hay que cambiar. Lo que mostró la Selección en los últimos 30 minutos del partido ante Nicaragua hay que corregirlo, porque calidad tienen. Y si no la aplican quiere decir que falta algo, y eso es actitud”, señaló Medford.

El técnico aseveró que no todo es culpa del entrenador, al cual es fácil señalar, pues es el jugador quien debe tomar la decisión, tanto en la parte deportiva como en la mental.

Las eliminatorias se juegan con todo

“Lo primero que tiene que hacer el jugador es querer cambiar esa actitud. Por más calidad que se tenga, por más que se trabaje y se tenga clara la idea de juego, si usted no aplica un poquito de actitud, esa calidad no sirve de nada”, enfatizó.

De acuerdo con el exmundialista, confía en la calidad de los jugadores, pero para superar una eliminatoria se necesita algo más.

“Esa camisa roja de la Selección Nacional hay que sentirla a muerte. Yo siento que los muchachos hoy pueden sacar el partido. Lo pueden hacer porque tienen calidad, pero se la deben creer. Hay que meter, correr y dar más que el rival. Tengo la esperanza de que lo entiendan y podamos ganarle a Haití”, reiteró.

Medford les recordó a los seleccionados que se están jugando una eliminatoria, y que más allá de jugar bonito o feo, lo que vale es ganar.

“Las eliminatorias se juegan con todo. Esta, en especial, es tan corta que ya se complicó. Se volvió más interesante que las otras y sin las tres selecciones grandes del área (México, Estados Unidos y Canadá). Hay que correr y meter. Después, con la calidad, se buscarán cosas diferentes, pero tienen que sentir esa camisa. Hoy se deben reivindicar”, expresó.