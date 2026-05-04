Puro Deporte

Hernán Medford aclara si le pidió a Orlando Sinclair jugar como Mariano Torres

El capitán morado no jugó contra Liberia porque debe cumplir tres juegos de sanción

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, estuvo ausente en el partido semifinal contra Liberia. El Tribunal Disciplinario lo sancionó con tres partidos, los morados apelaron, pero el Tribunal de Apelaciones no ha visto el caso.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaHernán MedfordOrlando SinclairMariano Torres
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.