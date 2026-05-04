Hernán Medford aclara si le pidió a Orlando Sinclair jugar como Mariano Torres

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, estuvo ausente en el partido semifinal contra Liberia. El Tribunal Disciplinario lo sancionó con tres partidos, los morados apelaron, pero el Tribunal de Apelaciones no ha visto el caso.

Sin el capitán, a Medford no le quedó otra que alinear a alguien en su lugar. En la media cancha salieron Jefferson Brenes, David Guzmán y Orlando Sinclair; por los costados estuvieron Bancy Hernández y Gerson Torres.

Lejos del área y en un puesto donde ya ha actuado, Sinclair fue el llamado a jugar en lugar de Mariano; incluso, el delantero ha dicho que en ligas menores de los morados inició en el mediocampo.

En la conferencia de prensa, luego del partido, a Hernán Medford le pidieron un criterio de Orlando Sinclair en el puesto de Mariano.

“Sinclair tiene buenas condiciones, pero no pongo a uno para que haga lo que hace el otro. Cada uno tiene sus características; lo que hacemos es jugar diferente. Yo no le dije a Sinclair: ‘Usted tiene que ser el 10’, no lo puse para eso. Él tiene otras cosas y por eso somos un equipo de fútbol. Cada quien con sus condiciones, no le dije ‘usted tiene que jugar igual que tal’; cada uno posee sus características, algunos pueden jugar en puestos diferentes, pero saben jugar esos puestos”, destacó Hernán Medford.

- ¿Cómo piensa que fue el desarrollo del juego con las ausencias en su equipo?

- Nosotros no inventamos, cada quien juega su posición. Sabemos que hay varios jugadores que saben jugar varias posiciones. Si no está fulano o mengano, Saprissa empató; Saprissa no tiene nombre. Le doy la importancia a todos por igual y ellos lo saben, y todos se prepararon bien y los felicito a cada uno, porque hasta el que no jugaba se preparó bien y eso me deja tranquilo. Esto es el Deportivo Saprissa, no el Deportivo Hernán Medford. Cada uno de mis jugadores lo hizo bien; se le debe el empate al que estuvo y a todos, incluso a los que no estuvieron, porque todos tienen las mismas responsabilidades.

- ¿Qué tan importante fue para usted que su equipo conservara su esencia y estilo de juego?

- Somos un equipo con buen balance, nos defendemos bien. El gol que nos hicieron fue un remate bien hecho y, después de ahí, Liberia no tuvo muchas oportunidades; defendimos bien. Somos de los equipos que más llega y el domingo debemos llegar y ser efectivos. Confío en los muchachos y vamos a trabajar esta parte, pero también debemos estar bien parados porque Liberia tiene un contragolpe muy bueno. Vi a mis delanteros defendiendo, lo hicieron bien y atacaron bien.

Orlando Sinclair aseguró que busca cumplir donde el técnico lo necesite. (X Saprissa)

- ¿Un criterio de Tomás Rodríguez jugando por el costado, siente que tiene libertad por tener ese ida y vuelta?

- Tomás jugó los últimos minutos ahí, él jugó por el centro del ataque, pero puede ser extremo con la potencia y velocidad, y eso es bueno. Eso me ayuda; hay varios jugadores que se adaptan a las posiciones y movimientos, y Tomás puede jugar bien por afuera.

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