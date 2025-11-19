Puro Deporte

Hernán ‘Bolillo’ Gómez deja en shock a El Salvador por festejar con Panamá tras humillación a ‘La Selecta’

En El Salvador califican insólita actitud de Hernán Darío Gómez como una burla y una absoluta falta de compromiso

Por Fanny Tayver Marín
Hernán Darío Gómez recibe fuertes críticas en El Salvador porque prefirió felicitar y abrazar a los jugadores de Panamá que consolar a sus propios futbolistas después de una paliza.
Hernán Darío Gómez recibe fuertes críticas en El Salvador porque prefirió felicitar y abrazar a los jugadores de Panamá que consolar a sus propios futbolistas después de una paliza. (Tomada de X/Tomada de X)







