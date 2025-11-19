Hernán ‘Bolillo’ Gómez deja en shock a El Salvador por festejar con Panamá tras humillación a ‘La Selecta’

Hernán Darío Gómez recibe fuertes críticas en El Salvador porque prefirió felicitar y abrazar a los jugadores de Panamá que consolar a sus propios futbolistas después de una paliza.

En El Salvador se percibe una indignación total con Hernán Darío “Bolillo” Gómez, debido a cómo se comportó mientras su selección caía por goleada ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández. Y por si fuera poco, tras la humillante goleada de 3-0, el técnico colombiano se fue a celebrar con los jugadores canaleros.

La afición y la prensa de esa nación centroamericana no ocultan su furia contra Hernán Darío “Bolillo” Gómez, cuya actitud durante y después del encuentro fue calificada como una burla y una absoluta falta de compromiso.

Mientras Panamá sellaba su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 con el tercer gol, las cámaras capturaron al “Bolillo” Gómez sonriendo inexplicablemente en el banquillo, a pesar de que “La Selecta” caía vapuleada en campo ajeno.

Esta imagen se viralizó al instante, siendo el primer detonante del enojo popular. La controversia se disparó aún más al finalizar el partido, cuando el técnico colombiano, no se fue a consolar a sus propios jugadores o mostrar frustración por el resultado.

Estas imágenes de Hernán Darío Gómez generan mucha indignación en El Salvador. (Tomada de X/Tomada de X)

Porque su reacción fue fundirse en efusivos abrazos y celebraciones con los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección de Panamá, siendo el técnico de El Salvador.

Dicho gesto se interpreta por los cuscatlecos como un total desprecio por la nación que lo contrató.

Pero faltaba algo más. El quiebre definitivo con la prensa y la afición se dio en la conferencia posterior al partido.

El “Bolillo” Gómez se limitó a presentarse para cumplir con la obligación y, sin hablar del desastre deportivo salvadoreño, dedicó su intervención únicamente a felicitar al rival.

“Yo vine a la rueda de prensa porque es obligación, y vine porque primero felicitar a los panameños, al país por su selección, por sus jugadores, por su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial. Les deseo lo mejor, con esta selección van a hacer un Mundial mejor que en el 2018”, manifestó Hernán Darío Gómez.

Sin embargo, su siguiente declaración fue la que selló el enojo general: “Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador. Que me perdonen los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección. Un abrazo y feliz noche para todos y ni sé qué pensar, chao”.

Con estas palabras, el “Bolillo” Gómez evadió cualquier responsabilidad, cualquier análisis y cualquier pregunta sobre el futuro de La Selecta, desatando el clamor popular de que debería irse, para que continúe celebrando con Panamá.

Gómez dirigió a los canaleros en lo que hasta ahora era su única participación mundialista, en Rusia 2018.