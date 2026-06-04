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Herediano ya tiene fecha para iniciar la pretemporada en busca de la estrella 33

El Herediano afrontará el próximo semestre el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Un mes después de proclamarse campeón nacional, el Herediano iniciará su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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