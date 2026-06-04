Herediano ya tiene fecha para iniciar la pretemporada en busca de la estrella 33

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un mes después de proclamarse campeón nacional, el Herediano iniciará su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026.

A los integrantes del Club Sport Herediano les restan dos semanas de vacaciones, ya que tienen fecha definida para iniciar la pretemporada con miras al Torneo Apertura 2026, en el que buscarán conquistar la estrella número 33 de su historia.

Los rojiamarillos tienen programado comenzar la próxima campaña con pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y evaluaciones cardiovasculares el jueves 18 de junio en la clínica Vivit Salud, a partir de las 8 a. m.

Durante esa semana, los futbolistas combinarán los entrenamientos físicos en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara con los exámenes médicos, con el objetivo de conocer su estado de salud tras el periodo de vacaciones.

Para entonces se espera que el volante Aarón Murillo ya esté recuperado. El mediocampista se perdió la recta final del campeonato debido a la rotura de un ligamento en uno de los metatarsianos (zona de los dedos) del pie derecho.

Asimismo, se aguarda por la recuperación del delantero cubano Marcel Hernández, quien sufre una lesión en la rodilla derecha, aunque se espera que pueda incorporarse desde el inicio de la pretemporada.

Los exámenes estarán bajo la supervisión del doctor Álvaro Mora, médico del campeón nacional, quien dará seguimiento a cada uno de los estudios realizados a los integrantes del plantel.

El cuadro rojiamarillo ya dio a conocer las contrataciones del delantero Abner Hudson, procedente de Municipal Liberia; Aarón Suárez, proveniente del fútbol de Turquía; Reggy Rivera, quien llega desde San Carlos; y Ariel Arauz, que regresa al Team tras finalizar su préstamo con Sporting FC.

Por otra parte, los florenses dieron de baja al volante Yeltsin Tejeda, al guardameta Aarón Cruz y al delantero Jurguens Montenegro.

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el 24 y el 28 de julio. Posteriormente, el jueves 30 de julio, Herediano iniciará su participación en la Copa Centroamericana cuando reciba al Marathón de Honduras en el Estadio Nacional, a partir de las 7 p. m.