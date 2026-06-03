De la cancha al aula: así vivieron el semestre dos campeones con el Herediano

Gabriel Sibaja (izq.) fue titular en el primer partido del Torneo Clausura 2026, ante Sporting, tras ganarse la confianza del técnico José Giacone. En la gráfica enfrenta a Ariel Arauz.

El primer semestre del año no fue fácil para Gabriel Sibaja Pérez y Santiago Vargas Valerio, quienes no solo debían cumplir con sus responsabilidades como estudiantes de undécimo año del Liceo Mario Vindas Salazar de San Pablo de Heredia, sino también como jugadores del Club Sport Herediano.

Sin embargo, el sacrificio y el esfuerzo para mantener un buen rendimiento académico y convencer al técnico José Giacone de tomarlos en cuenta para el Torneo Clausura 2026 valieron la pena.

Los dos jóvenes mediocampistas lograron colgarse la medalla de campeones con el Team, la primera de sus carreras deportivas. Al mismo tiempo, han sabido combinar sus estudios con el fútbol profesional, entre carreras para llegar a clases y largas noches de estudio.

Ambos futbolistas, de 17 años, esperan graduarse como bachilleres al finalizar el año. Además, aspiran a tener un mayor protagonismo con el primer equipo durante el Torneo Apertura 2026 y celebrar no solo su graduación, sino también un posible bicampeonato y la estrella número 33 de los florenses.

Mediante un video, el Liceo Mario Vindas Salazar, destacó el esfuerzo de Santiago Vargas y Gabriel Sibaja (der), quienes combinaron el fútbol y el estudio. (Facebook: Liceo Mario Vindas Salazar/La Nación)

Gabriel Sibaja se ganó la confianza del entrenador José Giacone en la pretemporada y logró mantenerse en el primer equipo. Fue el jugador que más minutos aportó al cumplimiento de la regla Sub-21, con 650 minutos distribuidos en 10 partidos.

Sus convocatorias a la Selección Sub-20 le hicieron perder continuidad en algunos tramos del campeonato, pero siempre contó con la confianza del estratega rojiamarillo.

“No fue fácil, porque entrenábamos a las 7 a. m. y después debíamos ir tomar el autobús para ir al colegio. En ocasiones llegábamos entre las 10:30 y las 11 a. m. y nos incorporábamos a las clases con el resto de compañeros. Para mantenernos al día realizábamos trabajos por las tardes y nuestros amigos también nos prestaban apuntes para ponernos al corriente”, comentó Sibaja a La Nación.

Gabriel destacó el apoyo que recibieron por parte del colegio para combinar el estudio y el fútbol. Asimismo, señaló que en Herediano siempre velaron para que no descuidaran las clases y se esforzaran por mantener buenas calificaciones.

“Siempre nos apoyaron para no descuidar ni los estudios ni el fútbol. Les agradecemos por brindarnos esa oportunidad. Ahora vienen los exámenes de bachillerato a final de año, por lo que debemos prepararnos muy bien”, explicó Sibaja.

Por su parte, Santiago Vargas Valerio, quien participó en cinco partidos y acumuló 174 minutos en el terreno de juego, también resaltó el respaldo de sus profesores.

“Queremos destacar el gran esfuerzo realizado durante este semestre al combinar los estudios y el deporte. Gracias a Dios pudimos alcanzar nuestras metas”, manifestó Vargas en un video de felicitación publicado por el Liceo Mario Vindas Salazar.