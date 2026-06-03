Puro Deporte

De la cancha al aula: así vivieron el semestre dos campeones con el Herediano

Son estudiantes de undécimo año y campeones con Herediano; ahora aspiran a obtener su título de bachillerato

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Por Juan Diego Villarreal
Gabriel Sibaja Herediano Torneo Clausura 2026 19 de enero del 2026 Cortesía: Herediano
Gabriel Sibaja (izq.) fue titular en el primer partido del Torneo Clausura 2026, ante Sporting, tras ganarse la confianza del técnico José Giacone. En la gráfica enfrenta a Ariel Arauz. (La Nación/Cortesía: Herediano)







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HeredianoGabriel SibajaSantiago VargasCampeones con el Herediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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