¿Cuándo juega Herediano en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

Herediano ya tiene una noción más clara de cómo será su calendario competitivo para el segundo semestre de 2026, que empezará el 12 de julio con la Supercopa ante Liga Deportiva Alajuelense.

El Team iniciará la defensa de su título nacional el último fin de semana de julio, con la puesta en marcha del Torneo de Apertura 2026. Y luego vendrá su aparición en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Herediano se encuentra en el grupo B de la competición regional, junto a Antigua (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí FC (Nicaragua) y Alianza FC (El Salvador).

Herediano en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Jueves 30 de julio

Herediano vs. Marathón, en Estadio Nacional, San José, 7 p. m.

5 de agosto

Alianza vs. Herediano, en Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, 8 p. m.

18 de agosto

Real Estelí FC vs. Herediano, en Estadio Independencia, Estelí, 9 p. m.

26 de agosto

Herediano vs. Antigua, en Estadio Nacional, San José, 6:30 p. m.

Recuerde que los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a las series de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta, arrancando por los octavos de final.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final de Concachampions.