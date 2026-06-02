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¿Cuándo juega Herediano en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

Este es el calendario del Club Sport Herediano en la fase de grupos de la Copa de Campeones de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
17/05/2026 Heredia. El Club Sport Herediano se coronó Campeón Nacional luego de derrotar al Deportivo Saprissa, dos goles por cero, en el partido de vuelta de la Final de segunda fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Los forenses obtuvieron el cetro número 32 al ser los ganadores de la fase regular e imponerse la final de la segunda fase ante los morados con marcador global de 3 goles por 2. La celebración de la afición florense se extendió hasta la madrugada de este domingo, por las calles de la provincia, con la tradicional caravana del triunfo. Foto: Rafael Pacheco Granados
Herediano quiere hacerlo bien en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/RP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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