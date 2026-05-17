Puro Deporte

Herediano vs. Saprissa: Múltiples ensayos dejan tiempo récord en simulacro de premiación

Puede ser este sábado o el próximo, pero la Unafut tomó previsiones para cuando haya campeón nacional

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Por Fanny Tayver Marín, Milton Montenegro, y Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Saprissa
Los aficionados decidieron llegar desde muy temprano al Estadio Carlos Alvarado para el partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Herediano y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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