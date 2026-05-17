Herediano vs. Saprissa: Múltiples ensayos dejan tiempo récord en simulacro de premiación

Los aficionados decidieron llegar desde muy temprano al Estadio Carlos Alvarado para el partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Herediano y Saprissa.

¿Habrá campeón esta noche? Herediano y Saprissa tienen la palabra. Será en la cancha artificial del Estadio Carlos Alvarado donde algo pasará.

Una opción es que los florenses se salgan con la suya, le den vuelta a una serie que van perdiendo 1-2 y festejen el título nacional sin necesidad de gran final.

O que los morados logren su propósito, ganen la segunda ronda y obliguen a que el desenlace de este Torneo de Clausura 2026 se extienda a dos partidos más, que serían el miércoles y el sábado.

No se sabe qué va a pasar, pero para efectos de logística, en la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) tienen que estar listos para todo.

Así que este sábado, durante toda la tarde, se efectuaron múltiples ensayos en caso de que haya que activar el plan premiación esta misma noche, o la próxima semana. Y hasta lograron un tiempo récord en el simulacro.

Ana Muñoz, de la Unafut, contó a los medios con derechos de transmisión que ellos llegaron desde temprano al estadio para preparar toda la logística.

“No podemos asumir que vaya a pasar nada, entonces, la logística normal, llegamos aquí desde las 2 p. m., hacemos todo lo que corresponde, ensayos de seguridad, todo el protocolo de premiación como tal”, apuntó Ana Muñoz en Columbia.

Desde inicios de semana se hicieron los congresillos correspondientes y se les explicó a los equipos cómo es la logística.

En la Unafut han tomado previsiones del pasado para evitar situaciones del pasado, como cuando se va la luz, o los equipos apagan el estadio.

“De todo se aprende y en Unafut estamos en constante aprendizaje, mejora de procesos, y de eso se trata. Ya está en mi sexta final, desde diferentes puestos, ópticas y demás, de todo lado se va aprendiendo.

”Vamos mejorando en todos los aspectos, desde logística, seguridad, atención a prensa, vamos haciendo ajustes en lo que llamamos nosotros el encierro de premiación, haciendo ajustes para darle espacio a cada persona que necesita estar ahí trabajando”, mencionó.

Dentro de las previsiones, Ana Muñoz dijo que tienen plan A, B y C. El primero es siempre la logística principal, que es en cancha. El plan B es buscar hacer un cierre del recinto, evacuar para igual poder premiar en cancha; y dependiendo de cómo van pasando las cosas, un plan C, que es ya algo completamente aparte, que es una logística fuera de una premiación como tal, en la que van delegaciones del equipo subcampeón y campeón.

“Tenemos sonido totalmente independiente, con nuestro propio proveedor. Contratamos luces, todo el tema del vallaje, la empresa de seguridad privada la contratamos nosotros para la premiación específicamente. De todo se aprende, ahí vamos, cada premiación mejorando un poquito más”, afirmó.

Evitar la invasión a la cancha siempre es difícil, aunque esté en el reglamento, controlarlo es complejo.

“En vez de luchar contra, lo que hacemos es proveer las mejores condiciones de seguridad para que la gente igual pueda disfrutar de la premiación, ya sea si se quedan en gradería, que es lo que corresponde por reglamento, o si ingresan, por lo menos que todo sea dentro de los márgenes de seguridad correspondientes.

”Porque al final es eso, al final queremos que tanto los jugadores, cuerpos técnicos, todos los protagonistas, incluyendo ustedes de la prensa además, que el público también tenga condiciones donde lo que va a prevalecer es eso, la seguridad de todos”, expresó Ana Muñoz.

Entre ensayo y ensayo, en los simulacros se bajó el tiempo de manera considerable, así que en la organización están listos para lo que sea.

“Se hace el ensayo correspondiente, con la empresa que trabajamos, ya tienen también muchísima experiencia, demasiados años de hacer eso. Vamos mejorando, ellos también y al final, logramos hacer el cierre en menos de 20 segundos, en el último intento”, apuntó.

Algunas personas encargadas de montar ese cierre con los anillos de seguridad ya tienen tiempo de hacerlo, pero para unos cuantos es una experiencia nueva.

“Hay que explicarles, entonces hacen múltiples intentos, no sé si vieron, duramos como 40 minutos y ahí en todo el proceso, ya el último sí, lo cerraron en 18 segundos, se pegan su buena corrida”, concluyó Ana Muñoz.

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