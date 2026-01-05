Puro Deporte

Herediano vs. Saprissa en 90 Minutos por la Vida: Víctor Cordero volvió a jugar con la ‘S’ y lo hizo junto a su hijo Thiago

Saprissa se dejó el punto extra en la muerte súbita de los ‘shoot-outs’ de los 90 Minutos por la Vida, tras empatar contra Herediano

Por Fanny Tayver Marín
90 Minutos por la Vida, 2026
Víctor Cordero volvió a defender la camisa de Saprissa. Él jugó 14 minutos en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

