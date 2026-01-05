Herediano vs. Saprissa en 90 Minutos por la Vida: Víctor Cordero volvió a jugar con la ‘S’ y lo hizo junto a su hijo Thiago

Víctor Cordero volvió a defender la camisa de Saprissa. Él jugó 14 minutos en los 90 Minutos por la Vida.

Dos partidos, sin goles y con shoot- outs. Así han transcurrido los primeros juegos de los 90 Minutos por la Vida. Y en este duelo en particular entre Herediano y Saprissa, después del 0-0 en los 30 minutos regulares, hubo que llegar hasta la muerte súbita de los shoot-outs.

El portero saprissista Isaac Alfaro y el guardameta florense Dany Carvajal hicieron su show, en complicidad con la definición no tan buena de los jugadores de campo.

Cada equipo ya tenía un punto en mano, pero esa unidad extra se la dejó la “S”, con un remate de Jorkaeff Azofeifa que fue el único que acertó con un disparo potente.

El partido entre Herediano y Saprissa tampoco tuvo anotaciones en los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido tuvo algo más que llamaba la atención y lo aportó Saprissa, al poner en cancha a Víctor Cordero y a su hijo Thiago Cordero.

Padre e hijo jugaron juntos en los 90 Minutos por la Vida. El exdefensor inclusive mostró muy buena condición y hasta se lució con la elegancia que le quitó un balón a Marcel Hernández.

Alineación de Saprissa

Isaac Alfaro, José Gabriel Carvajal, Víctor Cordero, Thiago Cordero, Jorkaeff Azofeifa, David Guzmán, Kenneth González, Dereck Woodly, Rachid Chirino, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Alineación de Herediano

Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keysher Fuller, Ronaldo Araya, Andrés Morera, Yeltsin Tejeda, Sebastián López, Everardo Rubio, Elías Aguilar, Marcel Hernández y Yurguin Román.

