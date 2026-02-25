Herediano tiene un pequeño aficionado de 4 años que hasta llora cuando lo ve perder

Zabdiel Matarrita Mejía compartió con su jugador preferido de Herediano: Elías Agular, quien le regaló una camiseta. Cortesía: Club Sport Herediano

A sus cuatro años, Zabdiel Matarrita Mejía se enoja y llora cuando el Club Sport Herediano pierde un partido y, de acuerdo con su madre, Marcial Mejía Alfaro, el pequeño se irrita y no es fácil consolarlo.

Zabdiel, a su corta edad, es un ferviente seguidor del Team e incluso se sabe todas las canciones del club, al punto de que su madre se las pone todas las mañanas en si teléfono celular, para que las cante en casa.

“Fue por medio de la esposa del jugador Sergio Rodríguez, que nos pusimos de acuerdo y en el último partido ante Cartaginés él lo llevó de la mano a la cancha en el último partido ante Cartaginés y de verdad estaba contento”, dijo Mejía.

Niño de cuatro años es un gran aficionado al Herediano

De acuerdo con la orgullosa madre, el defensor mexicano, al ver a su hijo, recordó su infancia, por lo que decidió llevarlo al entrenamiento de este martes en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

“Lo llevamos engañado. Le dijimos que le adelantaron el entrenamiento y, cuando vio a todos los jugadores, quedó asombrado. Lo primero que hizo fue preguntar por Elías Aguilar, pues es su jugador preferido”, confesó la mamá.

El pequeño disfrutó a lo grande: saludó a los jugadores, pateó la pelota en la cancha y hasta metió un gol, que celebró con los futbolistas que lo abrazaron.

Pero el momento cumbre para Zabdiel fue cuando Elías Aguilar le regaló una camisa del Herediano y, al verla, no pudo contener la emoción.

“Él es demasiado herediano, tanto como su papá, Alonso Matarrita, y su abuelo. Cuando llegamos a la casa, le enseñó la camiseta del equipo a su abuelita y a su primo y me pidió que le pusiera el ‘10’ en la espalda, como el de Elías. Estaba demasiado contento”, declaró la vecina de Santa Bárbara.

El niño Zabdiel Matarrita Mejía compartió con los jugadores Sergio Rodríguez y Elías Aguilar, en el entrenamiento del 'Team', de este martes, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. Cortesía: Club Sport Herediano (KIM/Cortesía: Club Sport Herediano)

La dirigencia del Herediano también decidió invitar a Zabdiel al estadio Carlos Alvarado, junto a su familia, este sábado 28 de febrero, para observar el partido ante Pérez Zeledón, de las 8 p. m.