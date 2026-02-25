Puro Deporte

Herediano tiene un pequeño aficionado de 4 años que hasta llora cuando lo ve perder

El Herediano invitó al niño Zabdiel Matarrita Mejía a un entrenamiento, donde compartió con sus ídolos

Por Juan Diego Villarreal
Zabdiel Matarrita Mejía Niño de cuatro años aficionado al Herediano Elías Aguilar 24 de febrero del 2026 Cortesía: Club Sport Herediano
Zabdiel Matarrita Mejía compartió con su jugador preferido de Herediano: Elías Agular, quien le regaló una camiseta. Cortesía: Club Sport Herediano (KIM/Cortesía: Club Sport Herediano)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

