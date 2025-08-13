Herediano tiene en la mira a Saprissa por un aspecto económico

Herediano está atento al último movimiento del Deportivo Saprissa.

Los florenses tienen en la mira a los morados por el fichaje del joven Marcos Escoe. El delantero de 21 años ya se incorporó a los entrenamientos con el plantel tibaseño y hay un tema con Escoe que interesa a los florenses.

Marcos fue jugador de Herediano, hizo las ligas menores con el equipo e incluso llegó a jugar unos partidos en Primera División, vestido de rojiamarillo, por lo que la dirigencia analizará si les corresponde cobrar por derechos de formación.

“Eso tengo que verlo en el sistema (de transferencias); ahí el sistema nos dice si tenemos derechos, pero eso lo ve el abogado, yo no me meto tanto, ya es automático”, le dijo Jafet Soto, presidente de Herediano, a La Nación, cuando se le consultó si deben cobrar por derechos de formación.

Hace cuatro meses, Jafet sorprendió con unas declaraciones a Teletica Radio sobre su relación con los tibaseños. El dirigente confesó la existencia de un pacto de caballeros entre ambas instituciones, que ha evitado conflictos legales por derechos de formación y ha fortalecido una convivencia marcada por el respeto.

“Con Saprissa nos hemos respetado mutuamente. Hasta la fecha, no nos hemos cobrado derechos de formación, ni de allá para acá ni de acá para allá. Uno podría decir: ‘Voy a hacer esto por Dax Palmer o esto’, pero sabemos que hay un pacto real entre nosotros, por lo que no se ha hecho”, expresó Soto en ese momento.

Debido a lo que expresó en ese instante, La Nación le consultó a Jafet si el pacto continúa o si, ante la llegada de Erick Lonis al comité deportivo de Saprissa, todo cambiará.

“Esto es un tema del abogado (derechos de formación), no es mío. Lo que diga el sistema, que te exige algún tipo de respuesta cuando hay cobros de derechos de formación, eso no lo manejo yo, sino el abogado del club”, señaló Jafet. Pero, al parecer, con Lonis en Saprissa, el jerarca herediano no va a tener el mismo contacto.

Marcos Escoe jugó en ligas menores con Herediano y ahora fue fichado por el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Hace tres meses, Soto y Lonis tuvieron una diferencia cuando el florense dio a entender que el saprissista no es un hombre de fútbol y Lonis le respondió:

“Me hubiera llamado y me dice las cosas. ¿Por qué no me llama y me lo dice de frente? Yo voy de frente, como hombrecito. Es bueno para tirarle a los ticos, pero nunca a los mexicanos que vienen al país y no hacen las cosas bien", manifestó Lonis en ese instante.