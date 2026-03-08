Herediano sorprende con un exmorado y dos variantes en su alineación ante Saprissa

Aficionados del Saprissa y el Herediano, compartieron antes de ingresar al estadio Ricardo Saprissa.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, tuvo que mover su alineación estelar para el duelo de este domingo ante el Deportivo Saprissa, a las 5 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

En la escuadra florense, las ausencias del defensor mexicano Everardo Rubio y del volante Aarón Murillo serán cubiertas por el hondureño Getsel Montes y el santacruceño Allan Cruz. Rubio no estará por sanción, mientras que Murillo se encuentra lesionado.

Además, Giacone sorprende con la inclusión como titular del exsaprissista Rándall Leal, quien llegó esta temporada y jugará por primera vez ante su exequipo en La Cueva.

El Team alinea con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Rándall Leal y Marcel Hernández.

En el banquillo, a la espera de una oportunidad, quedaron Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Santiago Vargas, Yurguin Román, José de Jesús González, Jurguens Montenegro y Anthony Walker.