Herediano sigue con cambios y saca del aire uno de sus programas

Los cambios continúan en el Club Sport Herediano. En un comunicado de prensa, este sábado, el club informó a su afición y al público en general una decisión que busca mejorar la relación con sus seguidores.
“A partir de esta fecha, el programa Somos El Team Radio, que se transmite los sábados a las 9 a. m. por Teletica Radio (91.5 FM), saldrá temporalmente del aire con el propósito de actualizar su formato y fortalecer la experiencia informativa y de entretenimiento para nuestra comunidad rojiamarilla”, indicó el comunicado.
En el boletín se agregó: “Esta pausa responde a un proceso de mejora y modernización que nos permitirá regresar con una propuesta más potente, dinámica y alineada a los nuevos hábitos de consumo, manteniendo el compromiso de siempre: brindar información oficial del club”.
La misiva enviada a los medios de comunicación añadió: “Próximamente estaremos anunciando el nuevo formato. Agradecemos profundamente el respaldo de quienes han sido parte de esta historia y les aseguramos que volveremos más fuertes, con contenido de valor y cercanía con la afición”.
Se espera que en los próximos meses el programa vuelva al aire, posiblemente con un nuevo formato. El Herediano viene efectuando cambios en su imagen digital y en sus redes sociales, con el fin de lograr un mayor acercamiento con su afición.
Este viernes se dio a conocer la salida del jefe de prensa del primer equipo, Sebastián Cárdenas, quien será sustituido por Esteban Matamoros, anteriormente vinculado a la Unafut.
Por su parte, el máster en Comunicación y Reputación Corporativa, José Pablo García, se mantiene en su puesto como director de Comunicación del Herediano