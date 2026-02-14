Herediano sigue con cambios y saca del aire uno de sus programas

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los aficionados al Herediano, tendrán muy pronto de vuelta el programa Somos el Team Radio, en un nuevo formato.

Los cambios continúan en el Club Sport Herediano. En un comunicado de prensa, este sábado, el club informó a su afición y al público en general una decisión que busca mejorar la relación con sus seguidores.

“A partir de esta fecha, el programa Somos El Team Radio, que se transmite los sábados a las 9 a. m. por Teletica Radio (91.5 FM), saldrá temporalmente del aire con el propósito de actualizar su formato y fortalecer la experiencia informativa y de entretenimiento para nuestra comunidad rojiamarilla”, indicó el comunicado.

En el boletín se agregó: “Esta pausa responde a un proceso de mejora y modernización que nos permitirá regresar con una propuesta más potente, dinámica y alineada a los nuevos hábitos de consumo, manteniendo el compromiso de siempre: brindar información oficial del club”.

La misiva enviada a los medios de comunicación añadió: “Próximamente estaremos anunciando el nuevo formato. Agradecemos profundamente el respaldo de quienes han sido parte de esta historia y les aseguramos que volveremos más fuertes, con contenido de valor y cercanía con la afición”.

Se espera que en los próximos meses el programa vuelva al aire, posiblemente con un nuevo formato. El Herediano viene efectuando cambios en su imagen digital y en sus redes sociales, con el fin de lograr un mayor acercamiento con su afición.

Este viernes se dio a conocer la salida del jefe de prensa del primer equipo, Sebastián Cárdenas, quien será sustituido por Esteban Matamoros, anteriormente vinculado a la Unafut.

Por su parte, el máster en Comunicación y Reputación Corporativa, José Pablo García, se mantiene en su puesto como director de Comunicación del Herediano