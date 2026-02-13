Herediano anuncia una baja inesperada

El periodista Sebastián Cárdenas laboró seis años en el departamento de prensa del Herediano.

El Club Sport Herediano tendrá una baja sensible para lo que resta del Torneo Clausura 2026.

De forma inesperada, este viernes se dio a conocer la salida de uno de los colaboradores del Team en el área administrativa.

Se trata del periodista Sebastián Cárdenas, quien dejara su cargo como encargado de prensa del primer equipo del Herediano y como miembro del departamento de comunicaciones del club.

Sebastián tiene dos años y once meses de estar en la institución. Desde entonces, se caracterizó por su humildad y colaboración con los medios de comunicación que le dan cobertura al Team florense.

El desamparadeño, quien se graduó en la Universidad San Judas Tadeo, estará laborando hasta este fin de semana con los rojiamarillos. Sebastián deja su puesto con el fin de dedicarse a proyectos personales.

El Herediano no perdió tiempo y, en lugar de Cárdenas, nombró al periodista Esteban Matamoros, quien tiene experiencia laborando en la Unafut y será el que asuma el cargo a partir del próximo lunes.

Por su parte, el máster en Comunicación y Reputación Corporativa, José Pablo García, se mantiene en su puesto como Director de Comunicación del Herediano.