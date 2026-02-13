Puro Deporte

Herediano anuncia una baja inesperada

El Herediano pierde a una de sus ‘fichas’, tras seis años en la institución

Por Juan Diego Villarreal
Sebastián Cárdenas Periodista Club Sport Herediano 13 de febrero del 2026 Facebook de Sebastián Cárdenas
El periodista Sebastián Cárdenas laboró seis años en el departamento de prensa del Herediano. (La Nación/Facebook de Sebastián Cárdenas)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

