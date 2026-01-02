Puro Deporte

Herediano se le va encima a TD Más en medio del anuncio de Randall Leal

El Club Sport Herediano aprovechó la llegada de Randall Leal para ‘ajustar cuentas’ con TD Más

Por Esteban Valverde
Randall Leal, Herediano y TD Más protagonizaron una polémica en el último día del 2025.
Randall Leal, Herediano y TD Más protagonizaron una polémica en el último día del 2025. (X de Herediano/X de Herediano)







