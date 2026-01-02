Herediano se le va encima a TD Más en medio del anuncio de Randall Leal

Randall Leal, Herediano y TD Más protagonizaron una polémica en el último día del 2025.

El Club Sport Herediano despidió el año 2025 con un anuncio de última hora y hasta una réplica a la polémica cuenta de TD Más.

Los florenses confirmaron el pasado 31 de diciembre la llegada del delantero Randall Leal, una noticia que ya recorría extraoficioamente los pasillos futboleros de todo el país.

El club lo recibió con el tradicional rótulo de bienvenida y el jugador vistiendo los colores rojo y amarillo. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, los florenses aprovecharon para responder a una alusión que TD Más había hecho días atrás.

Todo empezó el 29 de diciembre, cuando TD Más publicó en X una imagen de gente feliz (extraída de Los Simpsons) con el siguiente texto: “La vida de los morados desde que nadie filtra sus fichajes (5 meses)”.

Un usuario de la misma red les respondió con críticas a quienes se quejan por las filtraciones. Y TD Más volvió a la carga, solo que con un tono mucho más serio:

“Las filtraciones disparan el mercado, anuncian interés en otro lado para que el otro club ponga más plata.

“Por cierto, curioso que aún no confirmen a Randall Leal en el ‘Team”, publicó TD Más.

El Club Sport Herediano se dio por aludido y esperó para responder el 31 de diciembre. Los florenses hicieron el anuncio de Leal sobre la publicación original de TD Más, y de paso le añadieron su réplica:

“Este negocio no va de filtraciones, va de tener capacidad para negociar.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Randall!”.

Leal es uno de los fichajes de Herediano para el Clausura 2026 que se iniciará el próximo 14 de enero. El jugador, de 28 años, regresa al país después de una estadía en la MLS estadounidense, donde militó en el Nashville FC y el DC United a partir del año 2020.

Puede ver a continuación todo el intercambio entre Herediano y TD Más: