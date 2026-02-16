Herediano se despega y Alajuelense ve la cima de lejos: así está la tabla del Clausura 2026

El arquero de Cartaginés, Kevin Briceño, custodia el marco durante el partido ante el líder Herediano.

El Torneo de Clausura 2026 ya cumplió su sétima fecha, con equipos que dieron pasos al frente y un favorito, Alajuelense, que sufrió una inesperada derrota.

Estos fueron los resultados del fin de semana.

Puntarenas 1-Pérez Zeledón 0

Guadalupe 3-San Carlos 4

Herediano 1-Cartaginés 0

Liberia 0-Saprissa 1

Alajuelense 1-Sporting 2

Herediano ganó el pulso entre los dos líderes, guiado por un novato de nombre Daniel González Pérez, quien se encargó fabricar el único gol del compromiso ante los brumosos.

De esta forma, los rojiamarillos se escapan al frente con una brecha de tres puntos. Al final de este texto podrá observar la tabla completa.

Cartaginés, el sorprendente San Carlos y Saprissa completan la lista de los cuatro clasificados hasta ahora, mientras Alajuelense ocupa la quinta casilla a tres puntos de la zona de semifinales.

El próximo sábado, rojinegros y morados se enfrentarán en el primer clásico del Torneo, en el Ricardo Saprissa. Será una prueba de fuego para comprobar si los manudos entran en una crisis de resultados, que ya los dejó fuera del Torneo de Copa.

Por su parte, mientras sueña con la opción de clsificar, San Carlos se aleja de la zona de descenso, donde Guadalupe es el más complicado.

Los guadalupanos suman 18 unidades (gol diferencia de -22) y ya empiezan a ver a sus rivales tomar distancia: Sporting llegó a 24 (gol diferencia de -7) y los sancarleños a 25 (con -14).

Todavía quedan 11 jornadas, para determinar quién es el inquilino definitivo del sótano, pero Guadalupe deberá reaccionar si no quiere que el agua le llegue al cuello.