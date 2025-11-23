Herediano se aferra al favor de los ‘dioses del fútbol’ para alcanzar una heroica clasificación a semifinales

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández rechaza un balón impidiendo la acción acrobática de Ariel Rodríguez, en el duelo que Saprissa y Herediano igualaron 1-1.

Aunque el Club Sport Herediano logró puntuar en el estadio Ricardo Saprissa, después de cinco partidos, donde solo cosechó derrotas, el obtener un meritorio empate 1-1 ante el Deportivo Saprissa, el sabor para los integrantes del plantel florense es agridulce.

Es claro que el punto es satisfactorio, luego del buen juego desplegado en el reducto morado; no obstante, aún están lejos de la zona de clasificación, con apenas seis puntos en disputa y a la espera de que los “dioses del fútbol” los favorezcan.

Los rojiamarillos son sextos en la tabla de posiciones al llegar a 20 puntos, quedando a cuatro del Cartaginés (24), que este lunes se mide al Pérez Zeledón (20). Un triunfo de los brumosos los clasifica automáticamente a la segunda ronda.

Sin embargo, una victoria de los generaleños los mete de lleno en la pelea al llegar a 23 puntos, quedando a uno de los blanquiazules.

El otro club que aún podría quedar fuera es el Municipal Liberia, que registra 26 unidades. Los pamperos deben perder sus dos compromisos y el Herediano golear en los suyos para igualar a los guanacastecos en puntos y dejarlos fuera por gol diferencia. Los liberianos tienen +1 y los florenses -4.

Al Team le resta enfrentar a San Carlos el próximo sábado 29 de noviembre en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara, y cierran en San Isidro de El General el 7 de diciembre, ante el Pérez Zeledón, para concluir la fase regular.

Los integrantes de la escuadra florense aún no tiran la toalla en su afán de avanzar a semifinales, a pesar de que las probabilidades están en su contra.

Herediano peleará hasta el final

El zaguero mexicano Sergio Rodríguez enfatizó que lo importante es que continúan vivos, aunque es consciente de que no dependen de sí mismos para clasificarse.

“No podemos hacer números ni nada. Al final veremos hasta dónde nos alcanzó, pero vamos a seguir luchando. Nos llevamos un empate del estadio Saprissa y es importante. Hemos trabajado bien en los últimos tres partidos, no hemos perdido. Nos vamos satisfechos por el trabajo realizado, mas no por el resultado”, comentó Rodríguez.

Para el azteca, el parón les ayudó a trabajar ciertos aspectos en los cuales venían fallando; corrigieron errores y el equipo se vio mejor en la cancha.

“Tenemos que ganar sí o sí y esperar los demás resultados. No nos queda de otra. Vamos a luchar hasta el final, a darlo todo. Si al final no clasificamos es por lo que no hicimos anteriormente y no por lo que dejamos de hacer al cierre del campeonato”, dijo Rodríguez.

De la misma opinión es el arquero Aarón Cruz, quien indicó que ante el Saprissa mostraron un equipo solvente y que les faltó contundencia para quedarse con los tres puntos.

“Salgo muy orgulloso por el trabajo de mis compañeros. Desde el inicio del partido salimos a buscar los tres puntos, pero creo que nos faltó ser más contundentes. Aún tenemos posibilidades y vamos a luchar hasta el final para lograr la clasificación. Aunque es muy difícil, no nos vamos a dar por vencidos”, declaró Cruz.