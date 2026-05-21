Puro Deporte

Herediano revela el futuro de cinco de sus futbolistas para la próxima temporada

El Herediano continúa moviendo su planilla, tras el anunció de la llegada de Ariel Arauz y la salida del Yeltsin Tejeda

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano renovó a cinco de sus figuras.
Así anunció el Herediano la renovación de los jugadores Emerson Bravo, Getsel Montes, Aarón Murillo, Darryl Araya y Eduardo Juárez. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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