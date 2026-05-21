Herediano revela el futuro de cinco de sus futbolistas para la próxima temporada

Así anunció el Herediano la renovación de los jugadores Emerson Bravo, Getsel Montes, Aarón Murillo, Darryl Araya y Eduardo Juárez.

El Club Sport Herediano no le da ventajas a nadie y, antes de irse de vacaciones, tomó una decisión en cuanto al futuro de cinco integrantes del plantel.

La dirigencia florense, por medio de sus redes sociales, anunció la continuidad de varios futbolistas a quienes próximamente se les vencía su vínculo con el equipo.

Entre ellos está el defensor central Getsel Montes, a quien se le vencía el contrato en diciembre próximo, pero la institución decidió renovarle hasta el año 2028.

Otros futbolistas que continuarán con el Team hasta 2028 son los volantes Emerson Bravo y Aarón Murillo, así como el lateral Darryl Araya. Los tres seguirán vistiendo la camiseta rojiamarilla por dos años más.

Con la renovación de Montes, Bravo, Murillo y Araya, los florenses buscan mantener la base del plantel y asegurarse piezas que fueron muy importantes en la consecución del título número 32.

Darryl Araya, Getsel Montes y Aarón Murillo fueron de los futbolistas más regulares del equipo. En el caso de Murillo, se perdió la última fase del campeonato por una lesión; sin embargo, es un jugador de plena confianza para el técnico José Giacone.

Por su parte, Bravo y Juárez fueron utilizados por el estratega florense como variantes durante gran parte del campeonato, cumpliendo a cabalidad con las indicaciones del cuerpo técnico.

Este jueves 21 de mayo, Herediano anunció la salida del volante Yeltsin Tejeda, quien se había incorporado al club en 2019. Mientras tanto, el miércoles se confirmó el regreso del volante Ariel Arauz a las filas rojiamarillas, luego de estar a préstamo en Sporting FC.

Los florenses aún deben hacer oficiales las contrataciones de Waylon Francis, Reggy Rivera y Aarón Suárez, además del paraguayo Fernando Lesme, aunque en este último caso el presidente del club, Jafet Soto, aseguró que busca venderlo al fútbol europeo.