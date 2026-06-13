Puro Deporte

Herediano prepara una gran celebración para inaugurar un sector importante del estadio Rosabal Cordero

La zona comercial del estadio Eladio Rosabal Cordero continúa creciendo con nuevos establecimientos

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Por Juan Diego Villarreal
20/05/2026, Costa Rica, Heredia, Nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, fotografías del avance en la construcción del nuevo estadio del Club Sport Herediano.
La dirigencia del Club Sport Herediano sumó su sexto establecimiento en la zona comercial del Estadio Eladio Rosabal Cordero. (José Cordero /José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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