Herediano prepara una gran celebración para inaugurar un sector importante del estadio Rosabal Cordero

La dirigencia del Club Sport Herediano sumó su sexto establecimiento en la zona comercial del Estadio Eladio Rosabal Cordero.

La dirigencia del Club Sport Herediano prepara una gran celebración para este lunes 15 de junio, cuando inaugure oficialmente la zona comercial del sector oeste del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

En la actividad estarán presentes el presidente del conjunto florense, Jafet Soto Molina, y el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Ali. El acto está programado para las 11 a. m.

Además, los rojiamarillos dieron a conocer este viernes la apertura de su sexto establecimiento comercial en el sector oeste al anunciar la llegada de Farmacia Jireh, que se incorpora a la plaza comercial y fortalece los servicios disponibles para aficionados, vecinos y visitantes.

La nueva farmacia ofrecerá atención todos los días de la semana, en horario de 9 a. m. a 9 p. m.

De acuerdo con el comunicado de prensa, Farmacia Jireh cuenta con más de 1.000 productos a precios accesibles. Además, dispone de una regente farmacéutica para atender consultas y orientar a los clientes según sus necesidades.

El primer establecimiento comercial en inaugurarse, el pasado 15 de abril, fue Krispy Kreme, negocio dedicado a la venta de donas y café.

Posteriormente, el 28 de abril, abrió sus puertas la tienda Tukis, que ofrece un espacio de diversión y entretenimiento.

Finalmente, durante la última semana de abril se inauguraron Taco Bell, reconocida cadena de comida rápida, y The Yard, un establecimiento que ofrece bebidas y un ambiente urbano, muy popular entre los heredianos. A estos negocios se sumó, a finales de mayo, el restaurante Subway.