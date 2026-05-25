Estadio Eladio Rosabal Cordero ya tiene abiertos el 50% de sus locales comerciales

El restaurante Subway abrió sus puertas al público, en el sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero, el sábado 23 de mayo.

El área comercial del sector oeste del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, ya tiene el 50% de sus locales abiertos al público, según dio a conocer este lunes el Club Sport Herediano.

Con la apertura del restaurante de comidas rápidas Subway, cinco de los 10 locales de ese sector ya están en funcionamiento y se espera que para el próximo 7 de junio la totalidad esté operando.

Erick Alvarado, gerente comercial del nuevo estadio, explicó que este sábado 23 de mayo abrió al público el popular establecimiento de emparedados, el cual se convirtió en el local número 83 de la cadena en el país y el número 16 en la provincia de Heredia. El horario del establecimiento será de 7 a. m. a 10 p. m.

“Tenemos el 50% de los locales abiertos en el sector oeste del estadio. Nuestra meta es que todos estén a disposición del público el 7 de junio. Estamos terminando de acondicionar los locales e instalando los aires acondicionados para que más marcas los tengan listos y puedan utilizarlos en los próximos días, expresó Alvarado.

En las próximas semanas se espera la apertura de un restaurante, un supermercado, una óptica, una perfumería y una farmacia.

El primer establecimiento comercial en inaugurarse, el pasado 15 de abril, fue Krispy Kreme, un negocio dedicado a la venta de donas y café.

Posteriormente, el 28 de abril, abrió sus puertas la tienda Tukis, la cual ofrece un espacio de diversión y entretenimiento.

Finalmente, en la última semana de abril se inauguraron Taco Bell, reconocido comercio de comida rápida, y The Yard, un negocio que ofrece bebidas y un ambiente urbano, muy popular entre los heredianos. A ellos se unió este sábado Subway.

De acuerdo con el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, se espera que el estadio pueda albergar su primer partido de fútbol en agosto próximo, durante el arranque del Torneo Apertura 2026, según explicó a La Nación.