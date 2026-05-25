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Estadio Eladio Rosabal Cordero ya tiene abiertos el 50% de sus locales comerciales

Se espera que todos los locales comerciales del sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero estén abiertos el 7 de junio

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Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Herediano Subway inauguración, local comercial 25 de mayo del 2026 Cortesía: Herediano
El restaurante Subway abrió sus puertas al público, en el sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero, el sábado 23 de mayo. (Cortesía: Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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