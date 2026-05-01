El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero ya cuenta con cuatro locales comerciales abiertos al público

Los aficionados al Herediano ya empiezan a consumir en los negocios abiertos al públco, en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

La zona comercial del sector oeste del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero poco a poco va creciendo y, hasta el momento, ya son cuatro los establecimientos que se han inaugurado en las últimas dos semanas.

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, aseguró que avanzar en los diferentes frentes para poder inaugurar lo más pronto posible el recinto deportivo es como ganar un campeonato, y por eso agradeció a las empresas que creyeron en el proyecto y han abierto sus comercios.

El primer establecimiento en inaugurarse, el pasado 15 de abril, fue Krispy Kreme, un negocio dedicado a la venta de donas y café.

Posteriormente, el 28 de abril, abrió sus puertas la tienda Tukis, la cual ofrece un espacio de diversión y entretenimiento.

Finalmente, esta semana también fueron inaugurados Taco Bell, reconocido comercio de comida rápida, y The Yard, un negocio que ofrece bebidas y un ambiente urbano, muy popular entre los heredianos.

Jafet Soto, durante un Facebook Live en la página oficial del club, comentó que poco a poco van creciendo las ofertas gastronómicas y de recreación, lo cual les da un impulso para continuar con más fuerza en la finalización del inmueble, el cual esperan tener listo para el arranque del Torneo Apertura 2026, en agosto.

“No saben la alegría que me da ver los avances. Todos los días, antes de irme a descansar, le doy como dos vueltas al estadio para ver todo lo lo que hemos logrado. Es un esfuerzo impresionante de una junta directiva que ha sido determinante para lograr un sueño. Cada vez estamos más cerca de concluirlo”, comentó Soto.

Jafet indicó que ya están próximos a abrir otros negocios que le darán mayor variedad a los heredianos, para que puedan acercarse y disfrutar de un espacio diseñado para que, en el futuro, los aficionados rojiamarillos puedan compartir antes o después de un partido.

“Sentimos una gran felicidad por todo lo que estamos haciendo. Este es un trabajo de Fuerza Herediana y de todos aquellos que pusieron su granito de arena. Sentimos una alegría inmensa; es como ganar un campeonato cada vez que las personas vienen y consumen en los establecimientos”, añadió Soto.

Comidas y ejercicio alrededor de estadio

El dirigente florense explicó que, cuando arrancaron el proyecto, también investigaron los gustos de los habitantes de la provincia de Heredia, con el fin de conocer un poco los hábitos de consumo y poder complacerlos.

De acuerdo con Jafet Soto, también han visto cómo los heredianos han retomado una práctica muy común cuando estaba el viejo estadio: hacer ejercicio alrededor del inmueble.

“Esas personas que caminaban y corrían alrededor del estadio lo han vuelto a hacer. Ahora tienen un mayor espacio, aceras más anchas y más seguridad. Además, después de ejercitarse pueden pasar a comer o bien llevarle algo a sus familiares. Poco a poco la variedad va a ser mayor, lo cual es uno de nuestros objetivos”, explicó Soto.