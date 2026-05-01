Puro Deporte

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero ya cuenta con cuatro locales comerciales abiertos al público

En dos semanas se inauguraron cuatro locales comerciales en el sector oeste del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Locales comerciales Krispy Kreme, tienda Tukis, Taco Bell y The Yard. 1 de mayo del 2026 Cortesía: Herediano
Los aficionados al Herediano ya empiezan a consumir en los negocios abiertos al públco, en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. (Cortesía: Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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