Estadio Eladio Rosabal Cordero abrió su primer local comercial al público: una multinacional de donas y café

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero ya abrió su primer local comercial al público en el sector este del inmueble.

Se trata de la multinacional Krispy Kreme, un negocio dedicado a la venta de donas y café. Además, cuenta con locales en Curridabat, Alajuela y Escazú.

La empresa, fundada en 1937 en los Estados Unidos, además de contar con restaurantes en gran parte del país, vende sus productos en gasolineras, centros comerciales y supermercados.

En 2001, el grupo abrió su primer local fuera de los Estados Unidos, en Toronto (Canadá), y desde entonces se ha expandido a otros países, como México, la República Dominicana, Puerto Rico, Etiopía, Catar, la India, Japón, Panamá, Australia, Guatemala, Costa Rica, Chile, España y próximamente a Sudáfrica y Ecuador.

Los primeros clientes de Krispy Kreme, del estadio Eladio Rosabal Cordero, ingresaron esta mañana a coprar donas. (Cortesía: Herediano/La Nación)

La apertura del negocio es un paso muy importante para Fuerza Herediana, que busca culminar la construcción del inmueble y que el Club Sport Herediano pueda jugar en el nuevo estadio a partir de agosto, en el arranque del Torneo Apertura 2026, según indicó el presidente del club, Jafet Soto Molina.

De acuerdo con la dirigencia del Team, el estadio Eladio Rosabal Cordero tendrá 100 locales comerciales en todo el inmueble, los cuales ya están ocupados, incluso meses antes de su inauguración oficial.