Puro Deporte

Estadio Eladio Rosabal Cordero abrió su primer local comercial al público: una multinacional de donas y café

La inauguración del primer local comercial en el estadio Eladio Rosabal Cordero fue este miercoles y se ubica en el sector oeste

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Krispy Kreme Primer local comercial en el estadio Eladio Rosabal Cordero 15 de marzo del 2026 Cortesía: Medio digita Heredia pot Media Calle
Krispy Kreme abrió este miércoles su local en el estadio Eladio Rosabal Cordero. (Cortesía: Medio digita Heredia pot Media Calle/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Krispy KremeHeredianoEladio Rosabal Cordero
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.