Herediano lo confirma: un técnico que ya lo hizo campeón es candidato a sustituir a Jafet Soto

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Herediano busca entrenador para el Torneo Clausura 2026, el cual sustituirá a Jafet Soto.

La dirigencia del Club Sport Herediano confirmó que negocia con un entrenador que ya hizo campeón al cuadro florense, es extranjero y sería el sustituto del actual estratega, Jafet Soto Molina.

El gerente deportivo del club, Gustavo Pérez, aseguró en FUTV que uno de los candidatos es el argentino José Giacone, quien llevó al título al equipo en el Torneo de Apertura 2019, cuando derrotó en la tanda de penales a Alajuelense.

Giacone, en el torneo siguiente, clasificó a los rojiamarillos hasta las semifinales, pero tras ser eliminados por la Liga fue destituido. Actualmente, es el entrenador del conjunto Diriangén de Nicaragua, al cual llevó a un bicampeonato, antes de retornar al país para dirigir al Deportivo Saprissa, sin mayores logros.

“El nombre de José (Giacone), al igual que otros nombres, ha estado en análisis. Hemos presentado y analizado otros perfiles bastante interesantes, tanto nacionales como extranjeros, con la junta directiva en conjnto con Jafet. Son perfiles en los que vamos creyendo y que se pueden adaptar al estilo del Herediano”, aseguró Pérez.

El técnico argentino José Giacone hizo campeón al Herediano en el Torneo Apertura 2019. (Jose Cordero)

El presidente y actual entrenador del Herediano, Jafet Soto, había confirmado que pretendían contratar un técnico extranjero, luego de que en el presente certamen desfilaron por la institución Pablo Salazar y Hernán Medford, con más pena que gloria.

Otros nombres que han surgido a través de los medios de comunicación son el del colombiano Hernán Torres y el chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa, quien recientemente quedó fuera de la Selección de Nicaragua, tras ser eliminado en la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

Los florenses, en la actual campaña, fueron eliminados de la Copa Centroamericana en la fase de grupos, y perdieron un invicto de 16 partidos. Además, no clasificaron a la Liga de Campeones de la Concacaf y actualmente están a punto de quedar fuera de las semifinales del Torneo de Apertura 2025.