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Herediano jugará sin su mejor carta ofensiva y suma tres variantes más para enfrentar al Pérez

El Herediano hizo una serie de cambios en su alineación titular para medirse este miércoles a Pérez Zeledón

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Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Entrenador de Herediano Torneo Clausura 2026 Juego ante Guadalupe FC (0-2) 4 de marzo del 2026 Cortesía: Guadalupe
El técnico del Herediano, José Giacone, movió su alineación titular para enfrentar al Pérez Zeledón. (La Nación/Cortesía: Guadalupe)







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Torneo Clausura 2026Pérez ZeledónHeredianoFecha 17
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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