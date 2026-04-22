Herediano jugará sin su mejor carta ofensiva y suma tres variantes más para enfrentar al Pérez

El técnico del Herediano, José Giacone, movió su alineación titular para enfrentar al Pérez Zeledón.

El técnico José Giacone movió la alineación estelar del Club Sport Herediano y jugará sin su mejor carta ofensiva frente a Pérez Zeledón. Además, realizó tres variantes más para enfrentar a los generaleños este miércoles a las 6 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Giacone ni siquiera dejó en la banca de suplentes al goleador del campeonato, Marcel Hernández, ni tampoco a José de Jesús Tepa González, Allan Cruz y Keyner Brown. Todos están fuera del partido al presentar problemas musculares, por lo que el cuerpo médico del club decidió cuidarlos para las semifinales.

Tampoco estará el lateral izquierdo Darryl Araya, por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Giacone además dejó en el banquillo al volante Rándall Leal.

Por otra parte, en la suplencia quedaron cinco jugadores de la categoría Sub 21.

Para los florenses, el duelo es de vital importancia, pues un triunfo o un empate frente a los generaleños les aseguraría el primer lugar de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El Team alinea con Dany Carvajal; Getsel Montes, Everardo Rubio, Keysher Fuller y Yurguin Román; Eduardo Juárez, Sergio Rodríguez y Emerson Bravo; Gabriel Sibaja, Elías Aguilar y Jurguens Montenegro.

En el banco de suplentes esperan oportunidad Anthony Walker, Rándall Leal, Lauren Araya, Andrés Moreira, Santiago Vargas, Kionel Estrada, Yeltsin Tejeda, Luis Ronaldo Araya y Haxzel Quirós.