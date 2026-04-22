Exestrella de los Yanquis de Nueva York demanda a hotel en Costa Rica donde falleció su hijo

Miller Gardner, junto a su padre, Brett Gardner (der.), vacacionaban con su familia en Costa Rica, cuando sucedió la tragedia.

Diversos medios internacionales como la Revista People, Lehigh Valley y el diario Marca de España consignaron en sus versiones digitales que el exbeisbolista de los Yanquis de Nueva York, Brett Gardner, demandó al hotel en Costa Rica donde falleció su hijo, Miller Gardner, el 21 de marzo de 2025.

De acuerdo con el diario Marca, la demanda fue interpuesta por el bufete Motley Rice LLC, que acusa al hotel de negligencia grave y muerte injusta tras el fallecimiento del menor.

Según el documento legal, el joven murió por intoxicación con monóxido de carbono mientras se hospedaba con su familia en el resort ubicado en Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas.

En su momento, la familia había informado que el menor “se enfermó” durante las vacaciones, sin conocer inicialmente lo ocurrido.

En el documento dado a conocer por el bufete Motley Rice LLC se indicó que los Gardner aseguran que la tragedia pudo haberse evitado. Argumentan que el hotel no cumplió con estándares básicos de seguridad y que existían condiciones peligrosas previamente detectadas.

Además, sostienen que otros huéspedes habrían sufrido situaciones similares en las mismas habitaciones, lo que refuerza la acusación de negligencia.

La exestrella de las Grandes Ligas subrayó que la acción judicial busca no solo esclarecer responsabilidades, sino también generar conciencia y evitar que situaciones similares se repitan.

Aunque el hotel Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort, mediante un comunicado a la revista People el 1 de abril de 2025, indicó que la cantidad de monóxido de carbono en la habitación de la familia no era letal, las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinaron lo contrario.

El fiscal Kenneth Álvarez indicó a la cadena ESPN, en setiembre de 2025, que las investigaciones buscaban determinar si la muerte del joven fue ocasionada por una falta al deber de cuidado y, como parte de las labores, se registraron las oficinas administrativas y las áreas de mantenimiento y contabilidad del hotel en busca de evidencia física y digital.

La Nación intentó conocer la versión del hotel por medio de un correo electrónico; sin embargo, no se recibió respuesta al momento de publicar esta nota.