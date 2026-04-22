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Exestrella de los Yanquis de Nueva York demanda a hotel en Costa Rica donde falleció su hijo

La muerte del hijo de la exestrella de los Yanquis, sucedió en marzo del 2025, mientras la familia estaba de vacaciones en Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono.
Miller Gardner, junto a su padre, Brett Gardner (der.), vacacionaban con su familia en Costa Rica, cuando sucedió la tragedia. (Tomada de /Tomada de Redes Sociales.)







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Brett GarnerMuerte de su hijo Miller GarnerCosta Rica
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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