Herediano hace un importante anuncio sobre el estadio a pocos minutos de la final ante Saprissa

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las puertas del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, fueron cerradas al público desde las 7 p.m

En un boletín enviado a los medios de comunicación, el Club Sport Herediano informó a sus socios, aficionados y público en general que, debido a que el estadio Carlos Alvarado se encuentraba al 95% de su capacidad, fue cerrado a las 7 p. m. previo al partido entre Herediano y Saprissa, por la final de la segunda fase.

De acuerdo con la dirigencia florense, en coordinación con la Fuerza Pública, el ingreso al estadio se cerró como una medida que responde a criterios de seguridad y busca salvaguardar el bienestar de todos los asistentes.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestra afición”.

En las afueras del estadio barbareño aún habían aficionados que buscaban la manera de ingresar al inmueble.

Durante horas de la tarde, diferentes revendedores se encontraban en las afueras del estadio Carlos Alvarado y ofrecían boletos hasta en ₡40.000.