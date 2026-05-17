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Herediano hace un importante anuncio sobre el estadio a pocos minutos de la final ante Saprissa

El estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara empezó a llenarse desde las 5 p.m., cuando se abrieron las puertas

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Las puertas del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, fueron cerradas al público desde las 7 p.m (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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HeredianoEstadio Carlos AlvaradoSaprissaFinal de la segunda fase del Torneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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