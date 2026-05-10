Herediano fijó los precios para el juego de vuelta de la final. ¿Será el último partido en el Carlos Alvarado?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La dirigencia del Herediano espera otro llenazo en el estadio Carlos Alvarado, para la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

El Club Sport Herediano dio a conocer los precios para los boletos para el juego de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026, programado para el próximo sábado 16 de mayo.

Los rojiamarillos se ganaron el derecho de cerrar la serie en el Estadio Carlos Alvarado, tras adjudicarse la primera fase del certamen.

De ganar la segunda fase, los florenses se proclamarían campeones nacionales. En caso contrario, tendrían derecho a disputar una gran final nacional, al haber sido los mejores de la fase regular del campeonato.

El presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, indicó que el partido fue programado para el próximo sábado a las 8 p. m. en el reducto barbareño y que los boletos tendrán un costo de ₡15.000 en gradería popular y ₡20.000 en sombra.

Los mismos se pueden obtener en las oficinas del club o bien en la plataforma passline.com

Para el Team podría tratarse del último juego como local en el Carlos Alvarado, debido a que la dirigencia florense espera disputar el próximo torneo en el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero.

Jafet Soto indicó que confían en completar las obras y poder jugar en el renovado inmueble a partir de agosto.

“Vamos bien con la construcción del estadio, con las fechas correctas. El tiempo nos está ayudando”, comentó Soto, quien está al frente de todo lo relacionado con la construcción del estadio.

En la actual campaña, los florenses, en el llamado “Rosabalito” por los seguidores rojiamarillos, registran siete triunfos, dos empates y una derrota. Además, en esos 10 partidos como locales, en siete no han recibido anotaciones, por lo que se muestran muy sólidos de cara a lo que podría ser su último juego en el Carlos Alvarado.