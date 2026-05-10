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Herediano fijó los precios para el juego de vuelta de la final. ¿Será el último partido en el Carlos Alvarado?

El Herediano dio a conocer los precios de las entradas para el duelo del próximo sábado, donde podrían salir campeones

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Por Juan Diego Villarreal
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
La dirigencia del Herediano espera otro llenazo en el estadio Carlos Alvarado, para la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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HeredianoJafet SotoTorneo Clausura 2026Precio boletoa final de la segunda fase
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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