Herediano ficha a delantero del Municipal Liberia

Abner Hudson le anotó a Alajuelense en el útimo partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El Municipal Liberia dio a conocer la salida de uno de sus delanteros e inmediatamente fue anunciado por el Club Sport Herediano como su nuevo jugador.

“Informamos que Abner Hudson no continúa siendo parte del Municipal Liberia para la próxima temporada. El futbolista se marcha del club como agente libre al Club Sport Herediano”, se indicó en el boletín.

Los rojiamarillos, para obtener los derechos de Abner Hudson, cedieron las fichas del lateral Shawn Johnson y del delantero Axel Amador, quienes pasarían a ser figuras del conjunto pampero.

Para el campeón nacional, este es su segundo fichaje oficial, tras el regreso de Ariel Arauz, quien estaba a préstamo en Sporting FC.