Puro Deporte

Herediano ficha a delantero del Municipal Liberia

El Municipal Liberia dio a conocer la negociación para que el atacante llegara al Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Abner Hudson marcó uno de los goles de Liberia ante Alajuelense, en la acción dejó sin reacción a Washington Ortega.
Abner Hudson le anotó a Alajuelense en el útimo partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026. (Noba Deportes/Noba Deportes)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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