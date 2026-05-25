Estos clubes golpean primero: los que mejor se han reforzado para el Apertura 2026 en Costa Rica

El próximo campeonato nacional iniciará en dos meses, luego del Mundial 2026, y los equipos no se quedan de brazos cruzados: buscan en el mercado opciones para reforzar sus planillas.

De momento se han confirmado 13 contrataciones entre los diferentes conjuntos; algunos, como Alajuelense y Saprissa, no han efectuado fichajes, pero es prácticamente un hecho que Luis Díaz será manudo y que Andrey Soto pasará de Pérez Zeledón para vestir la camiseta morada; solo falta que los clubes les den la bienvenida.

Jefferson Rivera, Jason Vega, Juan Camilo Agualimpia, Justin Cano, Elian Morales, Rodiney Leal, John Jairo Ruiz, Aarón Suárez, Fernando Lesme, Ariel Arauz, Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández y Andrey Mora son los refuerzos de San Carlos, Liberia, Herediano y Cartaginés para el Apertura 2026.

Alajuelense, Saprissa, Sporting, Pérez Zeledón, Puntarenas e Inter San Carlos, nuevo inquilino de la Primera División, no han anunciado fichajes.

No aparece un fichaje bomba, pero, viendo los 13 movimientos, da la sensación de que Herediano y Cartaginés son los que mejor se han reforzado, sobre todo porque los brumosos contrataron a Alonso Hernández, quien fue una de las figuras de Liberia en el torneo pasado, con cuatro goles y la misma cantidad de asistencias en 15 partidos con los pamperos.

Manuel Morán, quien llega al conjunto brumoso, también dejó buenas sensaciones en Pérez Zeledón, mientras que Andrey Mora fue el capitán de Puntarenas.

Cartaginés no cierra el tema de fichajes y busca un 9, un hombre de área que les resuelva la falta de gol que tuvieron en el torneo anterior.

Joaquín Alonso Hernández dejó Liberia, donde destacó como una de las figuras del equipo en el Clausura y es nuevo refuerzo de Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

Herediano se quedó con Aarón Suárez, quien regresó del fútbol de Turquía, donde militó en el Igdir FK. También fichó a Fernando Lesme, aunque la dirigencia florense busca venderlo; sin duda, ambos son figuras de peso, con mucho recorrido en el fútbol. Además, vuelve al club Ariel Arauz, quien estuvo en Sporting.

“Lesme es nuestro, pero no es seguro que llegue al Herediano, ya lo tenía vendido, pero se nos lesionó”, dijo Jafet Soto al final del certamen pasado.

Los rojoamarillos también están por cerrar las contrataciones de los laterales Reggy Rivera y Waylon Francis, así como el extremo Abner Hudson.

Pero, ojo, en San Carlos llama la atención el colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien tuvo un paso por México con Jaguares de Chiapas (2025), con Venados de Mérida (2024) y con Halcones de Zapopan (2024-2025). Antes, en 2022, inició como profesional en Boyacá Chicó, en Colombia.

Los fichajes

San Carlos: Jefferson Rivera, Jason Vega y Juan Camilo Agualimpia.

Liberia: Justin Cano, Elian Morales, Rodiney Leal y John Jairo Ruiz.

Herediano: Aarón Suárez, Fernando Lesme y Ariel Arauz.

Cartaginés: Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández y Andrey Mora.