Puro Deporte

Estos clubes golpean primero: los que mejor se han reforzado para el Apertura 2026 en Costa Rica

Los movimientos siguen en los diferentes clubes, pero son pocas las contrataciones que se han efectuado

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Por Milton Montenegro

El próximo campeonato nacional iniciará en dos meses, luego del Mundial 2026, y los equipos no se quedan de brazos cruzados: buscan en el mercado opciones para reforzar sus planillas.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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