Herediano es el último lugar de una estadística y podría perder puntos, pero José Giacone tiene la solución

Gabriel Sibaja es uno de los jugadores Sub-21 que ha utilizado el Herediano en el Torneo Clausura 2026. Sibaja es marcado por el volante Sporting Ariel Arauz (der.).

El flamante líder del Torneo Clausura 2026, el Club Sport Herediano, tiene una gran deuda pendiente en el campeonato que lo mantiene en el sótano de un apartado específico y, al mismo tiempo, lo expone al riesgo de perder puntos.

Aunque se ubica en la cima del certamen con 28 puntos, lidera la tabla de goleadores con Marcel Hernández (ocho tantos), cuenta con el máximo asistidor, Elías Aguilar, con seis pases a gol, y tiene al portero menos batido, Dany Carvajal, con siete vallas invictas, hay un rubro que les ha generado un gran dolor de cabeza.

Se trata de la categoría Sub-21, en la que cada uno de los 10 equipos participantes en la máxima categoría debe cumplir con 1.200 minutos al finalizar los 18 partidos de la primera fase.

A la altura de la jornada 14, los rojiamarillos son últimos en este apartado con 830 minutos, por lo que deben completar 370 minutos en los cuatro compromisos que les restan de la primera fase del campeonato.

El técnico del Team, José Giacone, es consciente de que no pueden descuidar ese aspecto y explicó su estrategia para evitar ser sancionados y perder tres puntos.

En reiteradas oportunidades, el timonel del Team explicó que los seis futbolistas que iba a tomar en cuenta para cumplir con la regla Sub-21 habían sido llamados a selecciones menores, por lo que tuvo que echar mano de otros jugadores, quienes se han acoplado a los trabajos.

“Siempre hemos estado pensando en el partido que viene y lo único que vemos a futuro son los minutos de los jóvenes, algo que reglamentariamente tenemos que cumplir. Estamos atentos a esa situación, no podemos dar ningún tipo de ventaja”, manifestó Giacone en conferencia de prensa.

En el cuadro florense, Giacone sacó la calculadora y empezó a sumar y restar para tener las cifras exactas con las que puede cumplir con el reglamento.

“De acuerdo con las estadísticas de la Unafut, tenemos 830 minutos, por lo que en los cuatro próximos partidos debemos promediar 92 minutos en cada compromiso para no tener problemas en el cierre del campeonato”, confesó Giacone.

Según la reglamentacion de la Unafut, los jugadores entre los 20 y 21 años suman el tiempo completo que estén en el terreno de juego, pero los futbolistas entre 16 y 19 años suman el 125% de los minutos jugados.

En el caso del Team, el entrenador argentino cuenta, para lograr el objetivo, con los futbolistas Gabriel Sibaja (17 años) y Daniel González (18 años), quienes han tenido regularidad en el plantel y tienen la particularidad de sumar el 125% de los minutos jugados, por su edad, por lo que pueden jugar menos minutos, pero acumulan más tiempo.

“Gabriel (Sibaja) y Daniel (González) nos van a ayudar bastante. Si uno de ellos al menos juega 75 minutos por partido, podremos cumplir la meta, pues sumaría el 125%, de los minutos jugados, que serían un total de 112,5 por juego. Hay que valorar en qué momento se puede poner hasta dos jugadores. No podemos fallar en eso porque perdemos puntos”, manifestó Giacone.