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Herediano es el último lugar de una estadística y podría perder puntos, pero José Giacone tiene la solución

El Herediano domina prácticamente todos los apartados de Torneo Clausura 2026, a excepción de uno, donde es último

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Por Juan Diego Villarreal
Gabriel Sibaja Herediano Torneo Clausura 2026 19 de enero del 2026 Cortesía: Herediano
Gabriel Sibaja es uno de los jugadores Sub-21 que ha utilizado el Herediano en el Torneo Clausura 2026. Sibaja es marcado por el volante Sporting Ariel Arauz (der.). (La Nación/Cortesía: Herediano)







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José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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