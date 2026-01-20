Herediano envía a préstamo a uno de sus más recientes fichajes sonados

Con el Torneo de Clausura 2026 en marcha acaba de concretarse un movimiento con un futbolista que a mediados del año pasado fue un fichaje sonado del Club Sport Herediano.

Joshua Navarro vencía contrato con Liga Deportiva Alajuelense y a principios de 2025 era claro que no estaba en planes del entonces técnico Alexandre Guimaraes; así que el futbolista optó por asegurar su futuro y fue cuando aceptó firmar un precontrato con el Team.

Lo que nadie imaginaba era que a la Liga llegaría Óscar Ramírez, y que con el “Macho”, el jugador volvió a tener participación.

Durante su primer semestre con Herediano estuvo en deuda, como él mismo admitió. Ahora arrancó con José Giacone, pero Sporting se interesó en el extremo.

Y después de que todas las partes estuvieron de acuerdo, se firmó un préstamo.

Joshua Navarro, quien tiene contrato con Herediano hasta mediados de 2027, jugará durante todo 2026 con Sporting.

“¡Gracias, Joshua! Informamos que Joshua Navarro no continuará como jugador del Club Sport Herediano para la presente temporada. Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”, anunció Herediano en sus redes sociales.

Joshua Navarro jugará con Sporting durante todo 2026. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

De manera simultánea, Sporting le dio la bienvenida a un futbolista que Andrés Carevic considera que puede aportarle bastante.