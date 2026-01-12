Herediano se lo quitó a Alajuelense, quedó en deuda con la afición pero ahora buscará su revancha

Joshua Navarro mostró garra y coraje en los partidos, pero no fue suficiente para tener un buen torneo con el Herediano

Fue uno de los fichajes más sonados del Torneo Apertura 2025 del Club Sport Herediano, luego de ganarle el pulso a Alajuelense, equipo al que precisamente había vencido para obtener su bicampeonato.

Sin embargo, a pesar de su calidad y de sus buenas presentaciones con los rojinegros —aspectos que llamaron la atención del presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina—, su rendimiento en el Team fue bastante discreto.

El delantero Joshua Navarro no logró anotar en un partido oficial, ni encontró la regularidad que pretendía con los florenses, por lo que su paso por el conjunto florense, de momento, no ha sido el mejor, y el propio futbolista es consciente de ello.

Su único tanto con los rojiamarillos en la campaña, fue en un partido amistoso ante el Victoria de Honduras, durante la pretemorada.

Es por esa razón que su mayor anhelo para el Torneo Clausura 2026 es “lavarse la cara” y demostrar que su llegada al club florense no fue una casualidad ni un capricho de la dirigencia, sino porque es un futbolista que puede ser determinante en los momentos decisivos.

“Es complicado lo que viví. Uno siempre entrena y se prepara para ingresar a la cancha y darlo todo por el equipo, pero a la hora de las finalizaciones no tomé las mejores decisiones. Para eso estoy trabajando ahora, y no importa si me queda una o dos, espero poder marcar los goles”, indicó Navarro.

Joshua Navarro se siente en deuda

Joshua confesó que, a pesar de no ser un goleador nato, es un futbolista que tiene gol y puede aportar asistencias a sus compañeros, por lo que no concretar en la campaña anterior fue muy duro y frustrante para él, al no poder colaborar como esperaba.

“Claro que me siento en deuda con la afición del Herediano. Sé que esperan más de mí y estoy trabajando para demostrar por qué estoy en el Herediano y para ayudar al equipo. Uno siempre quiere jugar y ser protagonista, pero soy consciente de que el torneo pasado me costó un poco”, manifestó Navarro.

El delantero de 26 años explicó que la llegada del técnico José Giacone es un punto a su favor, pues lo conoce y sabe lo que puede aportar en la cancha, luego de haberlo dirigido en el Municipal de Pérez Zeledón, donde realizó su debut profesional.

“Me siento con más confianza porque él sabe lo que puedo darle al equipo. Es claro que en ningún momento voy a pedir salir del club o marcharme a préstamo. Siempre quiero irme de la mejor manera. No es que vaya a hacer un torneo malo e irme a préstamo. Me preparé muy bien para afrontar este campeonato”, aseguró Navarro.

Joshua no considera que el cambio de equipo, al salir de la Liga y llegar al Team, le haya perjudicado o que haya incidido en su rendimiento, pues sabía lo que implicaba llegar a un club como Herediano, que siempre pelea campeonatos.

“Siempre habrá presión al llegar a un equipo como el Herediano, que está acostumbrado a disputar finales. En aquel momento era el bicampeón y querían más, porque nunca se conforman. La presión siempre existirá; sin embargo, espero mostrar otra faceta en el nuevo campeonato y tener mi revancha”, concluyó Navarro.