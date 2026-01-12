Fútbol

Herediano se lo quitó a Alajuelense, quedó en deuda con la afición pero ahora buscará su revancha

No marcó goles ni dio asistencias, por lo que su mayor deseo es ‘lavarse la cara’ y demostrar por qué lo fichó el Herediano

Por Juan Diego Villarreal
Joshua Navarro Victoria de Honduras 2 - Herediano 4 Partido amistoso Reinauguración del Estadio Ceibeño 12 de julio del 2025 Cortesía: Herediano
Joshua Navarro mostró garra y coraje en los partidos, pero no fue suficiente para tener un buen torneo con el Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)







Joshua NavarroHeedianoTorneo Clausura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

