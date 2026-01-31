Puro Deporte

Herediano empieza a hacer del estadio Carlos Alvarado el fortín que su afición anhela

El Herediano repunta en el estadio Carlo Alvarado y los números avalan su buen rendimiento

Por Juan Diego Villarreal
Herediano recibió a Puntarenas FC, en partido de la Jornada 5, Torneo de Clausura 2026
Marcel Hernández, Elías Aguilar (10) y el resto de los jugadores del Herediano, tienen como consigna no perder en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







