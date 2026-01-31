Herediano empieza a hacer del estadio Carlos Alvarado el fortín que su afición anhela

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández, Elías Aguilar (10) y el resto de los jugadores del Herediano, tienen como consigna no perder en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El Club Sport Herediano, en el actual Torneo Clausura 2026, está muy cerca de igualar en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, la misma cantidad de victorias que consiguió durante el Apertura 2025.

En el certamen anterior, en el llamado “Rosabalito”, los florenses lograron cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. Las caídas se dieron ante Puntarenas (2-3), Alajuelense (1-3) y Guadalupe (0-2).

Por esa razón, el técnico José Giacone le solicitó a sus jugadores convertir el reducto de Santa Bárbara, durante la actual temporada, en una verdadera fortaleza. Hasta el momento, el Team ya suma tres victorias consecutivas como local, una menos que en el torneo anterior, cuando todavía le restan seis compromisos en casa.

En la presente campaña, los rojiamarillos ya vencieron a Saprissa (2-0), Guadalupe (4-0) y Puntarenas FC (2-1). A estos resultados se deben agregar los dos triunfos obtenidos en el cierre del torneo anterior, cuando superaron a Cartaginés (2-1) y San Carlos (3-1), para firmar así cinco victorias consecutivas como locales.

Para el guardameta Dany Carvajal, ganar en casa representa un gran aliciente, ya que les brinda confianza y les permite sumar puntos aprovechando su cancha y el apoyo de la afición rojiamarilla que cada partido llena las gradas.

“Esta temporada tenemos la convicción de ser fuertes en casa y ganar los partidos si queremos pelear el liderato y la clasificación a las semifinales. Sabemos que no podemos pestañear en nuestro estadio. Estamos para grandes cosas en este torneo; lástima que no pudimos ganar y dejar el marco en cero frente al Puerto”, aseguró Carvajal.

Por su parte, el cubano Marcel Hernández reiteró las palabras de su compañero al señalar que es fundamental vencer a los rivales en el estadio Carlos Alvarado, ya que eso les da motivación para seguir peleando por el primer lugar del campeonato.

“En nuestra casa el ambiente es increíble y nuestra afición siempre llega a apoyarnos, por lo que no podemos decepcionarlos. Conocemos bien la cancha y ganando nos acercamos más a nuestro objetivo de clasificar”, afirmó Hernández, quien ha marcado en las tres victorias en casa de los florenses en la actual campaña.