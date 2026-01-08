Herediano dio a conocer una noticia que alegrará a todos sus aficionados

En las últimas semanas, fue la causa de insomnio de más de un aficionado del Club Sport Herediano, quien estaba atento a las noticias de su equipo.

La posibilidad que uno de sus referentes y bicampeón con el Team dejara las tiendas florenses, sin duda era como una pesadilla, por lo que la noticia dada a conocer este jueves por la institución florense sin duda los llena de tranquilidad.

El departamento de prensa del Herediano anunció que el volante Allan Cruz renovó por tres años con la institución, por lo que seguirá vestido de rojiamarillo.

El santacruceño, quien terminaba contrato en junio próximo con los florenses era vinculado con Alajuelense, por lo que la dirigencia de Fuerza Herediana se apresuró a negociar su continuidad en el plantel.

Allan Cruz, quien suma tres campeonatos con el Herediano en su carrera deportiva, se une a las renovaciones del cubano Marcel Hernández y el lateral Haxzel Quirós, quienes también estamparon su firma con el Team para continuar defendiendo la casaca del Team que busca lavarse la cara en el actual torneo Clausura 2026, tras no clasificarse a semifinales del Apertura 2025.