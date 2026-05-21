Herediano dio a conocer su primera salida tras obtener el cetro número 32

El volante Yeltsin Tejeda estuvo ligado al Herediano durante siete temporadas.

El Club Sport Herediano dio a conocer su primera salida oficial del plantel tras lograr el campeonato número 32, el pasado sábado, al imponerse al Deportivo Saprissa.

En un breve comunicado de prensa, el cuadro rojiamarillo indicó que el volante Yeltsin Tejeda no continuará en el equipo florense.

“Informamos que el jugador Yeltsin Tejeda no continuará en el Club Sport Herediano. Agradecemos su liderazgo, compromiso, entrega y dedicación durante el tiempo en que defendió la camiseta rojiamarilla”, indicó el boletín.

En el mismo comunicado se añade: “Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos, tanto personales como profesionales”.

Después de ganar cinco campeonatos nacionales y tres Supercopas con Herediano, Yeltsin Tejeda, mundialista en Brasil 2014, deja las filas del cuadro rojiamarillo, al que llegó en 2019.

A Tejeda se le venció el contrato al finalizar el Torneo Clausura 2026 y, debido a su poco protagonismo, no se le renovó el vínculo.