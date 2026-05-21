Puro Deporte

Herediano dio a conocer su primera salida tras obtener el cetro número 32

El Herediano empezó los movimienotos en su planilla de cara al Torneo Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Real Estelí vs. Herediano Copa Centroamericana Estadio Independencia Yeltsin Tejeda 24 de octubre del 2024 Cortesía: Herediano
El volante Yeltsin Tejeda estuvo ligado al Herediano durante siete temporadas.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yeltsin TejedaHerediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.