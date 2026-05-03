Puro Deporte

Herediano deberá prescindir de un futbolista extranjero

Aquil Alí confirmó hace unos días a ‘La Nación’ el fichaje de Fernando Lesme con Herediano, pero eso acarrea un dilema en el ‘Team’

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Herediano cuenta con seis futbolistas extranjeros firmados para la próxima campaña. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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