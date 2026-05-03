Herediano deberá prescindir de un futbolista extranjero

Hace unos días, Aquil Alí confirmó a La Nación que Herediano ya se está armando para la próxima temporada y que contrató al delantero paraguayo Fernando Lesme y al mediocampista costarricense Aarón Suárez.

Pero el Team tiene llenas sus cinco plazas de foráneos con los mexicanos Sergio Rodríguez, Everardo Rubio y José “Tepa” González; el hondureño Getsel Montes y el atacante cubano Marcel Hernández.

¿Qué hará Herediano? Debe prescindir de alguno, porque para que Fernando Lesme se integre a partir del próximo torneo a las filas florenses, algún legionario tendrá que salir.

Pero eso es algo de lo que todavía no hablan los rojiamarillos, concentrados en la semifinal frente a Cartaginés; al tiempo que también ven de reojo lo que ocurrirá en la serie entre Liberia y Saprissa.

A pesar de que los florenses ya tienen presencia fija en una eventual gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria, no quieren que el torneo se alargue a esos dos partidos. Por eso es que no piensan en nada más.

En la previa del juego de ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano, el gerente deportivo de los florenses, Gustavo Pérez, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Y ahí recibió una consulta puntual ante la sobrepoblación de extranjeros que tendrán, porque Fernando Lesme se convierte en el sexto foráneo con contrato con los florenses para la próxima campaña.

El paraguayo de momento se encuentra en su país, con su mamá y sus hermanos, recuperándose allá de una lesión.

“Nosotros vamos viendo hacia adelante siempre, yo creo que hoy estamos muy contentos con la planilla que tenemos, los jugadores. En este caso, nosotros hemos estado tranquilos y vamos a finalizar el torneo, esto es fútbol y no sabemos cómo va a finalizar y de acuerdo con eso, tomaremos las decisiones”, expresó Gustavo Pérez en Columbia.

Después de pronunciar eso, el gerente deportivo del Team se refirió al caso específico del atacante que confirmó Aquil Alí como nueva ficha de Herediano.

“Es un jugador que siempre nos había interesado, que se dio el momento. Él ya está desligado prácticamente de Liberia, pero está en una etapa de recuperación, de una lesión. Y ustedes saben que los contratos están ligados a estar a un 100% para llegar al club.

”Entonces, faltan pasos para poder confirmar 100% que ya se va a integrar, pero ya llegará el momento. Hoy estamos enfocados en otra cosa y el tema ya de extranjeros y demás lo veremos a futuro”, indicó Gustavo Pérez.

La Nación sabe que a Fernando Lesme le queda aproximadamente un mes para estar listo. Para cuando Herediano comience pretemporada, si todo marcha como va, él estará listo para integrarse a su nuevo club, el Team.

La situación podría resolverse con que alguno de los seis salga a préstamo. Hoy no se sabe quién, eso se esclarecerá más adelante.