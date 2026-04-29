Fútbol

Aquil Alí confirma los primeros dos refuerzos de Herediano para la próxima campaña (uno es legionario)

Aquil Alí, figura fuerte de Herediano, dio a conocer los fichajes que ya cerraron para la próxima temporada

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Por Esteban Valverde
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Herediano tiene dos nuevas figuras para el próximo torneo. Gustavo Pérez, gerente deportivo rojiamarillo, aceleró por dos fichajes. (Jose Cordero/José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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