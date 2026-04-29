Aquil Alí confirma los primeros dos refuerzos de Herediano para la próxima campaña (uno es legionario)

Herediano no ha terminado su participación en el presente campeonato; de hecho, está por disputar las semifinales ante Cartaginés. Sin embargo, el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, ya confirmó dos refuerzos para el cuadro florense de cara a la temporada 2026-2027: Aarón Suárez (exvolante de Alajuelense) y Fernando Lesme (exjugador de Liberia).

Alí manifestó en entrevista con La Nación que ambos jugadores ya tienen un acuerdo para integrarse al plantel dirigido por José Giacone a partir del próximo torneo.

Suárez vuelve al país luego de salir de Alajuelense rumbo a Turquía, donde militó en el Iğdır FK, de la segunda división de ese país. El futbolista partió al Viejo Continente en setiembre de 2025.

En Herediano ven a Aarón como un jugador que puede representar el recambio de Elías Aguilar, actual referente de la zona media florense.

Aarón Suárez jugó en Alajuelense en la primera división tica, mientras que Lesme estuvo en Liberia; sin embargo, en este torneo se lesionó y continuó su recuperación en Paraguay.

En el caso de Lesme, la intención de los heredianos es contar con un futbolista que pueda competir de tú a tú con Marcel Hernández, delantero cubano y goleador, quien es el titular indiscutible.

El paraguayo tiene un perfil similar al del isleño, ya que ataca los espacios y posee un juego aéreo diferencial.

“Puedo confirmar que Lesme viene y que Aarón Suárez va a llegar. Lo que tengo confirmado por parte del equipo deportivo es que ya está firmado. Vamos a armar un equipo muy fuerte para estrenar el estadio, porque queremos ser campeones en ese primer torneo”, dijo Alí a La Nación este miércoles.

Herediano tiene previsto estrenar el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero en el próximo semestre, a partir del Torneo Apertura 2026.