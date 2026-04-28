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En Herediano aseguran que en las semifinales todo es ‘borrón y cuenta nueva’

Los integrantes del Herediano afirman que en las semifinales se empieza de cero y no se pueden dar ventajas al rival

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
El Herediano enfrentará al Cartaginés este sábado 2 de mayo, en el juego de ida de las semifinal del Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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