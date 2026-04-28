En Herediano aseguran que en las semifinales todo es ‘borrón y cuenta nueva’

El Herediano enfrentará al Cartaginés este sábado 2 de mayo, en el juego de ida de las semifinal del Torneo Clausura 2026.

Los integrantes del Club Sport Herediano apenas han tenido tiempo de asimilar el primer lugar de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026, pues ya están a las puertas de iniciar las semifinales frente al Cartaginés.

El cuadro florense enfrentará a los brumosos este sábado 2 de mayo a las 8 p.m. en el estadio Rafael “Fello” Meza y, una semana después, cerrará la serie el 9 de mayo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

En los enfrentamientos particulares durante el actual certamen, los rojiamarillos sacaron provecho al ganar como locales 1-0, con anotación del juvenil Daniel González, mientras que en el “Fello” Meza triunfaron 1-2 con doblete del cubano Marcel Hernández. Los brumosos iniciaron ganando con un tanto de Douglas López, en un partido teñido por la polémica.

No obstante, los integrantes del plantel dirigido por José Giacone expresaron que todo lo realizado hasta el momento les da el derecho de cerrar en casa la semifinal, la final de la segunda fase y una eventual gran final; pero, más allá de esa ventaja, no han ganado nada y ahora empieza un “campeonato nuevo”.

El volante mexicano Sergio Rodríguez indicó que están muy orgullosos de lo logrado, pero en la segunda parte del torneo no pueden confiarse.

“Estamos muy contentos por el primer lugar, pero hasta ahí. Debemos enfocarnos en lo que viene; tenemos que trabajar aún mejor para ganar el campeonato. Debemos darnos cuenta de lo que dejamos de hacer durante el torneo, y las cosas buenas que hicimos es necesario repetirlas y mejorarlas”, comentó Rodríguez.

El haber quedado líderes no importa

El mediocampista de contención expresó que, después de quedar fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025, aprendieron de sus errores y saben que no pueden confiarse en estas instancias.

“Tenemos claro que hicimos las cosas muy bien y debemos sentirnos orgullosos, pero ahora todo es borrón y cuenta nueva. Es empezar de nuevo; ya no importa si quedamos de líderes, si fuimos el equipo con más vallas invictas o si tenemos al goleador. Todo eso queda atrás en las semifinales”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, el lateral Haxzel Quirós manifestó que cumplieron con los objetivos que se habían planteado en la primera ronda, pero que ahora empiezan de cero y no pueden dar ventajas.

“Quedar en el primer lugar era uno de los objetivos. Ahora viene lo más bonito, que es jugar las semifinales. Somos privilegiados por estar en estas instancias. Debemos demostrar por qué fuimos el equipo más regular del campeonato y por qué quedamos como líderes”, declaró Quirós.

El lateral, oriundo de Isla Chira, expresó que deben corregir los pequeños detalles que pueden ser determinantes en estas series y aprovechar la experiencia que tiene el grupo, tras haber ganado un bicampeonato.

“Es importante aprovechar nuestra casa, la cual fue nuestra gran fortaleza durante el torneo. En el Carlos Alvarado solo el Municipal Liberia nos ganó, por lo que tenemos que mantener la efectividad. Lo importante es hacer un buen partido de visita y tratar de rematar la serie en casa. Sabemos que no será fácil, porque todos los rivales son muy fuertes y también quieren ser campeones”, concluyó Quirós.