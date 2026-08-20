Herediano da una actualización sobre su nuevo entrenador

Paulo Wanchope, en el fútbol costarricense, dirigió al Herediano, al Pérez Zeledón, Cartaginés, en dos ocasiones, y al Deportivo Saprissa.

A su llegada a Costa Rica, el gerente deportivo del Club Sport Herediano, Gustavo Pérez, dio una actualización sobre el nombramiento del nuevo entrenador del primer equipo, luego del interinato de dos partidos del presidente del club, Jafet Soto.

El Team llegó este miércoles al país a las 6:50 p.m. procedente de Nicaragua, con escala en El Salvador, luego de su victoria de 0-2 ante el Real Estelí por la Copa Centroamericana.

Con este triunfo, los florenses llegaron a cuatro puntos y se mantienen con opciones de clasificar a la siguiente fase del torneo de clubes de la región.

Gustavo Pérez fue el único que atendió a los medios de comunicación y al consultarle por el nombramiento del nuevo entrenador fue tajante en su respuesta.

“El día de mañana (jueves) es posible que ya se haga oficial (la designación del técnico). Venimos de un juego fuertísimo y prácticamente estuvimos viajando todo el día. Hemos estado ocupados en muchas cosas. Aún debemos definir detalles y todo lo demás que conlleva el nombramiento, pero la oficialidad será mañana”, explicó Pérez a Radio Columbia.

Aunque el funcionario del cuadro rojiamarillo no quiso confirmar el nombre, La Nación tiene conocimiento de que Paulo César Wanchope es el técnico elegido para sustituir a Jafet Soto Molina. Junto a Paulo César llegará Carlos Villalobos, quien estuvo con él en el Deportivo Saprissa.

Wanchope conversó este miércoles con la dirigencia del cuadro florense, que se encontraba en Nicaragua previo al viaje a Costa Rica. Para este jueves será presentado a los jugadores y se espera que dirija su primer entrenamiento.

Paulo César, de 50 años y quien se formó como futbolista en las ligas menores del Team”, se sentará por tercera oportunidad en el banquillo florense.

Su primera etapa como estratega rojiamarillo se dio entre 2008 y 2009, cuando dirigió un total de 30 partidos oficiales. En ese ciclo acumuló 11 victorias, nueve empates y 10 derrotas.

Asumió el cargo para una segunda oportunidad en 2018, pero solo estuvo 37 días al frente del equipo; dirigió 10 partidos oficiales entre el torneo local y la Liga Concacaf, con un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas antes de ser sustituido.

En nuestro país, Paulo César Wanchope también ha dirigido al Municipal Pérez Zeledón, al Cartaginés en dos ocasiones y al Deportivo Saprissa.

Además, fue asistente de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014 y, como entrenador de la Tricolor, ganó la Copa Uncaf en setiembre de 2014.