Puro Deporte

Herediano da una actualización sobre su nuevo entrenador

El Herediano llegó este miércoles al país tras disputar en Nicaragua su partido por la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
Paulo Wanchope, en el fútbol costarricense, dirigió al Herediano, al Pérez Zeledón, Cartaginés, en dos ocasiones, y al Deportivo Saprissa. (Albert Marín.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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