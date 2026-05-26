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Herediano confirma su tercer fichaje: un futbolista que vuelve a casa

El Herediano, que oficializó su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026, suma también tres salidas del plantel

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Por Juan Diego Villarreal
Reggy Rivera celebró el gol con el que San Carlos clasificó a semifinales. Foto: Prensa San Carlos
Reggy Rivera llega al Herediano proveniente del equipo de San Carlos.







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HeredianoReggy RiveraTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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