Herediano confirma su tercer fichaje: un futbolista que vuelve a casa

El Club Sport Herediano dio a conocer su tercer fichaje de cara al Torneo Apertura 2026.

La escuadra florense, mediante un comunicado de prensa, indicó que “el defensor Reggy Rivera Ángulo será nuevo refuerzo de nuestro equipo para el próximo Torneo de Apertura 2026”.

Rivera se une a el Team procedente de la Asociación Deportiva San Carlos, donde fue campeón con los norteños en el Torneo Clausura 2019.

Para Rivera, representa un retorno a casa, pues realizó sus ligas menores en el conjunto florense antes de fichar con el cuadro norteño. Reggy tiene 27 años y se desempeña como lateral derecho.

Reggy Rivera es la tercera figura que se une al campeón del Torneo Clausura 2026, tras hacerse oficial la llegada del volante Ariel Arauz, quien regresa luego de estar a préstamo en Sporting FC, y de Abner Hudson, procedente de Municipal Liberia.

Por otra parte, los florenses dieron de baja al volante Yeltsin Tejeda, el guardameta Aarón Cruz y el delantero Jurguens Montenegro.

A ellos se unen Axel Amador, quien estaba a préstamo en Guadalupe FC, pero cuya ficha fue cedida al Municipal Liberia, junto con la de Shawn Johnson, quien militó la campaña anterior con los liberianos.