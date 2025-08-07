Herediano confirma a su entrenador para el juego contra Alajuelense

Sin tiempo que perder, el Club Sport Herediano se mueve rápido para hacerle frente al compromiso más inmediato.

Los florenses juegan el próximo domingo de visita contra Alajuelense y se quedaron sin entrenador, esto tras la destitución por malos resultados de Pablo Salazar.

La Nación adelantó quién podría ser el nuevo timonel y Herediano lo confirmó mediante un comunicado de prensa.

“El Club Sport Herediano informa que Jafet Soto asumirá la dirección técnica interina del equipo para el juego del domingo ante Liga Deportiva Alajuelense“, destacó Herediano en su información.

Durante la mañana de este jueves, Aquil Alí, dirigente de Fuerza Herediana, le dijo a este medio, lo que el club ratificó.

“Diay, quién más”, dijo Alí, cuando se le consultó, quién iba a dirigir. Se le preguntó si era Jafet Soto y de inmediato respondió: “Sí, él va a estar el domingo”, indicó.

Herediano resaltó que la junta directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana.