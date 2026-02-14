Herediano cierra su escuela de fútbol

La Escuela de Fútbol del Herediano cierra y según el club, se renovará para beneficio de los más pequeños de la institución.

El Club Sport Herediano, mediante un comunicado de prensa, informó que, como parte del proceso de modernización y profesionalización institucional que atraviesa la organización, cerrará su Escuela de Fútbol para entrar “en una pausa operativa temporal”.

“Esta decisión responde a un proceso integral de reestructuración metodológica y organizativa, orientado a elevar los estándares de formación deportiva y humana de nuestros niños y niñas, por lo que se hace del conocimiento de la afición y de la opinión pública en general”, indicó el boletín.

La Escuela de Fútbol recibe a niños entre los 5 y 7 años, que están en proceso de formación, y es donde dan sus primeros pasos para integrarse a las divisiones superiores de la liga menor.

De acuerdo con la misiva, durante este periodo el club trabajará en el rediseño de los programas de aprendizaje, la actualización de las metodologías de entrenamiento, el fortalecimiento del equipo técnico, así como en la mejora de la imagen, los procesos y la infraestructura vinculados a la escuela.

El equipo no anunció cuándo volverá a abrir esta escuela.

“El objetivo de esta transformación es ofrecer una Escuela de Fútbol renovada, moderna y alineada con la visión institucional del Club Sport Herediano, en la que los niños y niñas puedan desarrollarse de forma integral, no solo en el aspecto técnico y deportivo, sino también en valores, disciplina, educación y formación personal”, añadió.

La intención es que con la reapertura de la escuela los más pequeños tengan una mejor preparación, con entrenadores más capacitados que les puedan inculcar los fundamentos modernos del fútbol, para que tengan mayores bases para su incorporación en las divisiones superiores.

Según la institución, “la pausa en la Escuela de Fútbol representa una inversión estratégica en el futuro de la cantera y en el crecimiento del talento herediano, con el propósito de brindar a las familias una estructura formativa más sólida, profesional y acorde con los retos del fútbol moderno”.

En el comunicado, la dirigencia del Team indicó que en las próximas semanas se comunicarán los detalles del relanzamiento oficial de la Escuela, así como su nueva propuesta formativa, las fechas de reapertura y los procesos de inscripción.

Los cambios en la Escuela de Fútbol también se dan por los movimientos administrativos, una vez que el club formalice la inauguración del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, donde también tendrán su espacio para entrenar, junto al resto de las ligas menores.

“El Club Sport Herediano agradece la confianza de todas las familias que han formado parte de nuestra Escuela y reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones bajo los valores y la identidad rojiamarilla”, confirmó el cuadro florense.