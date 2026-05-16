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Herediano apostará por el ‘fortín’ inexpugnable para el Saprissa

El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró que intentarán hacer valer el ‘Rosabalito’ ante el Saprissa, una vez más

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Por Juan Diego Villarreal
Saprissa vs. Herediano
Saprissa y el Herediano definirán este sábado la segunda fase del Torneo Clausura 2026, en el estadio Carlos Alvarado. En la acción Ariel Rodríguez es marcado por Everardo Rubio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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HeredianoJosé GiaconeSaprissaFinal de la segunda fase del Torneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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