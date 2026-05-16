Herediano apostará por el ‘fortín’ inexpugnable para el Saprissa

Saprissa y el Herediano definirán este sábado la segunda fase del Torneo Clausura 2026, en el estadio Carlos Alvarado. En la acción Ariel Rodríguez es marcado por Everardo Rubio.

El Club Sport Herediano, para coronarse campeón del Torneo Clausura 2026, debe derrotar al Deportivo Saprissa por una diferencia de dos goles este sábado 16 de mayo, en el partido de vuelta de la final de la segunda fase del certamen, por lo que apuesta por su inexpugnable “fortín” ante los morados.

Desde que los florenses tienen como sede el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, no han perdido frente a Saprissa, al sumar seis victorias y un empate, es por ello que intentarán hacer valer su “Rosabalito”, como le llaman sus seguidores, para darle vuelta a la serie que pierden 2-1.

Es claro que al equipo dirigido por Hernán Medford le basta un empate para imponerse en la serie y forzar una final nacional, en lo que será el regreso de “El Pelícano” al reducto florense.

Sin embargo, los saprissistas tendrán que sortear una cancha de césped sintético, una afición que apoya hasta el final y, en ocasiones, un equipo arrollador, aspectos que han pesado en el marcador a favor de los florenses y en contra de los tibaseños.

El técnico del Team, José Giacone, expresó en conferencia de prensa que las estadísticas son importantes, pero que el equipo está enfocado en hacer su trabajo dentro de la cancha.

“Nosotros nos estamos enfocando mucho en nosotros. No podemos descansar nuestro trabajo en una estadística, aunque es muy bueno el dato. Nosotros vamos a ir a buscar el partido. Si Saprissa nunca pudo ganar aquí, mejor. Igualmente, siempre digo que los partidos y las estadísticas son diferentes”, expresó Giacone.

El estratega rojiamarillo declaró que durante la semana han trabajado para lograr el resultado que más les conviene y quedarse con el cetro sin necesidad de disputar dos partidos más.

“No es que no le dé importancia a las estadísticas. Este tema es bueno y marca una tendencia. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, no tienen nada que ver. Intentaremos hacer nuestro trabajo correctamente para lograr el objetivo que nos hemos trazado”, aseguró Giacone.