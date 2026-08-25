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Herediano apela a una promoción para conquistar a sus aficionados en el partido decisivo por la Copa Centroamericana

El Herediano se juega su clasificación en la Copa Centroamericana este miércoles ante Antigua de Guatemala

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Por Juan Diego Villarreal
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Debut de Paulo César Wanchope en el banquillo del Herediano; se enfrenta a Sporting FC por la Jornada 05 Apertura 2026
Herediano debe derrotar al Antigua de Guatemala para mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Centroamericana. En la gráfica, los jugadores durante el calentamiento previo al duelo del sábado ante Sporting FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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