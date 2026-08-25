Herediano apela a una promoción para conquistar a sus aficionados en el partido decisivo por la Copa Centroamericana

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano debe derrotar al Antigua de Guatemala para mantener vivas sus aspiraciones en la Copa Centroamericana. En la gráfica, los jugadores durante el calentamiento previo al duelo del sábado ante Sporting FC.

El Club Sport Herediano busca el mayor respaldo de su afición para el decisivo partido frente al Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana, que se disputará este miércoles 26 de agosto en el INS Estadio (Nacional), a partir de las 6:30 p. m.

La dirigencia florense tomó la decisión de poner a la venta los boletos con una promoción de 2x1 en los sectores habilitados del inmueble, con el objetivo de que los seguidores del Team puedan alentar al plantel dirigido por Paulo César Wanchope, que necesita ganar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los boletos tendrán un valor de ¢5.000 en sombra general y ¢7.000 en platea. Por la compra de una entrada se obsequiará otra. Además, todo niño acompañado por un adulto ingresará gratis.

Las entradas pueden adquirirse en la página de Passline y en la boletería del INS Estadio.

Los rojiamarillos vienen de ganar 0-2 ante el Real Estelí de Nicaragua, en el Estadio Independencia, por la Copa Centroamericana.

Sin embargo, en el Torneo Apertura 2026 acumulan tres derrotas consecutivas: 0-3 ante Alajuelense, 0-1 frente a San Carlos y 0-3 contra Sporting FC. De esos tres encuentros, el primero y el tercer encuentro se disputaron en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, resultados que dejaron muy decepcionada a su afición.

Rojiamarillos obligados

El Herediano actualmente ocupa el cuarto lugar del Grupo B, con cuatro puntos, y solo hay un boleto disponible para los cuartos de final del torneo de clubes de la región, debido a que el Alianza de El Salvador, con nueve puntos, ya aseguró su clasificación.

Por lo tanto, el Team no solo necesita ganar, sino hacerlo por la mayor cantidad de goles posible, pues dependerá de la diferencia de goles para mantener sus opciones de clasificación. Un empate o una derrota lo dejarían fuera del certamen.

En el caso de hondureños y pinoleros, son los nicaragüenses quienes dependen de sí mismos para clasificarse. Si Real Estelí vence a Marathón, llegará a nueve puntos y continuará en la Copa Centroamericana, sin importar el resultado entre el Team y Antigua.

Si el Estelí empata, llegará a siete puntos y quedaría con una diferencia de goles de +2. Este resultado obligaría al Herediano a vencer a los chapines por al menos dos goles para superar al Tren del Norte en la diferencia de goles.

Mientras tanto, si Marathón vence al Estelí por la mínima, 1-0, quedaría con siete puntos y una diferencia de goles de +3. Ese marcador obligaría a los florenses a vencer al Antigua por al menos 3-0 para superar a los catrachos en la diferencia de goles.

Así está el Grupo B Copiado!

Equipo Partidos Diferencia Puntos Alianza 4 +1 9 Real Estelí 3 +2 6 Marathón 3 +2 4 Herediano 3 +1 4 Antigua 3 -6 0

Próxima fecha Copiado!