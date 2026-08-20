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Estos son los caminos del Herediano para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Herediano, Real Estelí y Marathón definen el próximo miércoles el último cupo del Grupo B a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
Real Estelí vs. Herediano Elías Aguilar Ebert Martínez Copa Cemtroamericana 2026 Estadio Independencia 20 de agosto Facebook Herediano
Elías Aguilar anotó el primer gol del Herediano ante el Real Estelí, ante la mirada del defensor Ebert Martínez, en la Copa Centroamericana. (Facebook Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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