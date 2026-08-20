Estos son los caminos del Herediano para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Elías Aguilar anotó el primer gol del Herediano ante el Real Estelí, ante la mirada del defensor Ebert Martínez, en la Copa Centroamericana.

La victoria como visitante por 0-1 del Alianza de El Salvador ante el Marathón de Honduras puso al rojo vivo el Grupo B de la Copa Centroamericana, donde el Club Sport Herediano ahora depende de ganar en casa ante Antigua de Guatemala y de una serie de combinaciones de resultados para avanzar a la segunda fase.

Los salvadoreños, con el triunfo ante los catrachos, llegaron a nueve puntos luego de cuatro compromisos y se convirtieron en el primer equipo clasificado a la siguiente ronda de su grupo.

Ahora bien, Real Estelí, con seis puntos, y Marathón, con cuatro unidades y un +2, así como Herediano, con cuatro puntos y un +1, disputarán el segundo boleto. Antigua de Guatemala ya está eliminado del torneo con cero puntos.

El próximo miércoles 26 de agosto, a las 6:30 p. m., jugarán Herediano vs. Antigua y Marathón vs. Real Estelí, en la última jornada de la fase de grupos.

El Team no solo necesita ganar, sino hacerlo por la mayor cantidad de anotaciones posible, pues dependerá de la diferencia de goles para mantener sus opciones de clasificación. Un empate o una derrota lo dejarían fuera del certamen.

En el caso de hondureños y nicaragüenses, son los pinoleros quienes dependen de sí mismos para clasificarse. Si Real Estelí vence al Marathón, llegará a nueve puntos y continuará en la Copa Centroamericana, sin importar el resultado entre el Team y Antigua.

Si el Estelí empata, llegará a siete puntos y quedaría con un +2. Este resultado obligaría al Herediano a vencer a los chapines por al menos dos goles para superar al Tren del Norte en la diferencia de goles.

Mientras tanto, si es el Marathón quien vence al Estelí por la mínima (1-0), quedaría con siete puntos y un +3. Ese marcador obligaría a los florenses a vencer al Antigua por al menos 3-0 para superarlo en la diferencia de goles.

Los florenses, en tres partidos de la Copa Centroamericana, suman apenas dos tantos, por lo que deben aprovechar cada opción de marcar para triunfar por un margen amplio y tener mayores posibilidades de obtener su boleto a los cuartos de final del certamen.

Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de desempate que prevalecen en la Copa Centroamericana cuando dos equipos empatan en puntos?

Lo primero que se toma en cuenta es la diferencia de goles; posteriormente, los goles anotados. A continuación, el duelo particular, seguido por las tarjetas amarillas y rojas y, finalmente, el ranquin de clubes de la Concacaf.

Grupo B Copiado!

Equipo Partidos Diferencia Puntos Alianza 4 +1 9 Real Estelí 3 +2 6 Marathón 3 +2 4 Herediano 3 +1 4 Antigua 3 -6 0

Próxima fecha Copiado!