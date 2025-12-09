Herediano anuncia un nuevo movimiento tras confirmar a exflorense proveniente de Europa

Manuel Víquez, regresa al Herediano, tras su paso por el fútbol de Letonia.

El Club Sport Herediano comenzó sus movimientos en el plantel, de cara al Torneo Clausura 2026.

Es claro que la primera salida en el cuerpo técnico es la no continuidad del técnico Jafet Soto Molina al frente del equipo, y en su lugar estaría llegando el argentino José Giacone, quien ganó el título con los florenses en el Apertura 2019.

Además, el mismo Jafet Soto aseguró que el lateral Shawn Johnson volverá al Team para la próxima campaña, tras haber salido cedido al Municipal Liberia.

Este martes, los rojiamarillos continuaron con sus “fichajes” y el club anunció, mediante su departamento de prensa, el regreso de Manuel Víquez, quien asumirá como preparador físico.

“Manuel Víquez vuelve tras su experiencia en el fútbol de Letonia, donde formó parte del cuerpo técnico del FK Auda y logró conquistar la Copa de ese país”, se indicó en el boletín de prensa.

En sus etapas anteriores con el Herediano, Víquez contribuyó en múltiples campeonatos, incluido el título número 30 obtenido en diciembre pasado. El Team trabajará bajo la preparación física de Víquez en las próximas semanas, enfocado de lleno en el inicio del Clausura 2026.