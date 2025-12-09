Puro Deporte

Herediano anuncia un nuevo movimiento tras confirmar a exflorense proveniente de Europa

El Herediano empezó con las contrataciones en su plantel, para el Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
Manuel Vísquez es uno de los miembros más emblemáticos del cuerpo técnico del Herediano.
Manuel Víquez, regresa al Herediano, tras su paso por el fútbol de Letonia. (Facebook herediano/Facebook herediano)







