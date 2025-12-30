Herediano anuncia la salida de un futbolista multicampeón

El Club Sport Herediano confirmó mediante sus redes sociales la salida del defensa central Juan Luis Pérez.

Pérez se coronó campeón con el Herediano en el Clausura 2025, y anteriormente ganó en dos ocasiones la Copa Centroamericana con la Liga Deportiva Alajuelense en 2023 y 2024. Además, logró la medalla dorada dos veces con el Diarangén de Nicaragua.

Herediano anunció la salida de Juan Luis Pérez. (Herediano/Herediano)

Con anterioridad, los florenses confirmaron las salidas de Axel Amador, quien se incorporó a Guadalupe FC, y Walter Cortés.

Herediano también anunció la llegada del delantero mexicano Jesús “Tepa” González, el lateral Keysher Fuller; así como del técnico argentino José Giacone.

Los rojiamarillos inician la nueva campaña el 14 de enero de visita ante Sporting FC, luego de haber quedado eliminados de forma prematura en el pasado torneo de Apertura 2025.