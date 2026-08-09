Puro Deporte

Heredia se lanzó a las calles para celebrar su carrera atlética

La primera edición de la Carrera Heredia Se Mueve 2026 contó con la participación de 1.000 atletas

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Por Juan Diego Villarreal
Primera Edición de la Carrera Heredia Se Mueve 2026 Distancias de 10 y 5 km 9 de agosto del 2026 Cortesía: Comité de Deportes de Heredia
La primera edición de la Carrera Heredia Se Mueve 2026 contó con distancias de 10 y 5 kilómetros por las principales calles del cantón central de la ‘Ciudad de las Flores’. (Cortesía: Comité de Deportes de Heredia/La Nación)







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Carrera Heredia se Mueve 20261000 corredoresDistancia 10 y 5 km
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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