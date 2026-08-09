Heredia se lanzó a las calles para celebrar su carrera atlética

La primera edición de la Carrera Heredia Se Mueve 2026 contó con distancias de 10 y 5 kilómetros por las principales calles del cantón central de la ‘Ciudad de las Flores’.

Con la participación de 1.000 corredores, este domingo se celebró la primera edición de la Carrera Heredia Se Mueve 2026, organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia (CCDR Heredia), con el apoyo de la Municipalidad de Heredia.

La prueba pedestre recorrió el casco principal de Heredia y permitió que atletas, familias y público en general compartieran una experiencia orientada a la promoción de la salud, la recreación y la actividad física.

La carrera de 10 kilómetros contempló dos vueltas al circuito establecido por la organización, mientras que la de 5 kilómetros se completó en una sola vuelta.

En los 10 kilómetros, el vencedor en la rama masculina fue Julio César Áviles, con un tiempo de 31 minutos y 38 segundos (31:38). El segundo lugar fue para Jordy Méndez, con 34:57, y el tercer puesto para Rodrigo Víquez, con 35:47.

La Carrera Heredia Se Mueve 2026 convocó a 1000 atletas en su primera edición. (Cortesía: Comité de Deportes de Heredia/La Nación)

En la rama femenina, la primera posición fue para Rosibel Salazar, con 38:18, seguida por Valeria Vega, con 39:43.

Por su parte, en los 5 kilómetros femeninos, la ganadora fue Elizabeth Arce Alvarado, con un tiempo de 20:42. El segundo lugar correspondió a Karol Pizarro, con 21:26, y el tercero a Lizeth Chaves, con 22:16.

En los 5 kilómetros masculinos, la primera posición fue para Maryam Blandón, con 16:35, seguido por Emanuel Lizano, con 17:08, y Kendall Sojo, con 17:16.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia destacó la respuesta de la ciudadanía y agradeció el trabajo de las instituciones, patrocinadores, personal organizador y voluntariado que hicieron posible esta primera edición.

De acuerdo con la organización del evento, la participación alcanzada refleja el creciente interés de la población por contar con espacios seguros para ejercitarse, convivir y apropiarse positivamente de la ciudad.

La prueba atlética también contó con una meta volante, premios en efectivo, rifas de tours turísticos y otros incentivos para los participantes.