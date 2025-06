‘Hay que rayar en lo pefecto’: Miguel Herrera solo piensa en derrotar a México

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tiene a México entre ceja y ceja. Lo quiere derrotar, no le importa que sea su país, “me debo 100% a Costa Rica”, dijo el entrenador de la Tricolor, en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previo al compromiso de este domingo a las 8 p.m.

En la transmisión que efectuó Radio Columbia, el “Piojo” ni siquiera se preocupó del arbitraje y si las decisiones pueden favorecer a los aztecas, para Herrera lo que importa es que los seleccionados estén concentrados en el compromiso y dejen todo en la cancha.

- Hay varios futbolistas con tarjeta amarilla y se corre el riesgo de perder a algunos para el juego de cuartos de final. ¿Los tendrá todos en el partido contra México o se guardará a algunos?

- Estamos analizando esa situación y somos conscientes de eso. También el partido es muy importante para nosotros y queremos definir el grupo a nuestro favor, pero ya veremos la alineación a utilizar.

- ¿Cómo espera la postura de México y cuál será el planteamiento de la Selección Nacional para este juego?

- Lo que haga México lo definirá Javier (Aguirre) y nosotros nos vamos a entregar con la misma determinación. Somos conscientes del rival que enfrentamos y vamos a hacer lo posible para hacer un partido redondo, no regalar espacios y estar concentrados, bien metidos en el partido.

- ¿Qué significa enfrentar a México y cuál es la debilidad del equipo mexicano?

- Lo he dicho, no sé los sentimientos hasta el momento del partido, pero más allá de los sentimientos quiero que gane Costa Rica. Debemos hacer un partido rayando en lo perfecto para lograr el primer lugar. Lo demás, uno quiere un equipo que se muestre bien y de la mejor forma. Me debo a Costa Rica y la gente me ha apoyado al 100%. México tiene buenos jugadores, los estamos analizando y vamos a tratar de explotar donde ellos no sean tan fuertes.

- ¿Cómo jugarle a México de acuerdo con lo que conoce del equipo y cuántas veces ha enfrentado a Javier Aguirre?

- Los enfrentamientos con el Vasco son pocos, porque ha dirigido mucho tiempo fuera de México. Lo respeto y tengo una gran relación con él. Espero que sea un buen partido, que los dos equipos nos brindemos de la mejor forma. Llegamos los dos calificados y esperando cuál es el siguiente destino, y vamos a buscar el primer lugar del grupo. Tenemos que manejar el juego de la mejor forma: si tenemos que atacar, lo haremos, y si debemos defender, también. Lo que me gusta es que el equipo maneje los espacios del juego.

- ¿Volveremos a ver una nueva variante en la media y que Josimar Alcócer y Alejandro Bran estén en la media?

- No es tanto por el cambio, porque lo que hemos hecho me ha gustado. Me agradó lo que se hizo en la media en los dos juegos anteriores. Tenemos que analizar, porque tenemos gente amonestada y hay que analizar.

"Tenemos que manejar el juego de la mejor forma: si tenemos que atacar, lo haremos, y si debemos defender, también", dijo Miguel Herrera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué espera del arbitraje, porque siempre en Costa Rica se dice que las decisiones arbitrales tienden a favorecer a México?

- La verdad no pienso en eso. Tenemos que estar concentrados y meternos de lleno en el partido. Si estamos concentrados en lo nuestro, podemos recuperarnos de cualquier error, nuestro o del árbitro. Si estamos encima de él, no vamos a estar metidos en lo nuestro. Esperamos darle una gran satisfacción a nuestra afición.

- ¿El resultado de este juego puede marcar el rumbo de Costa Rica para el futuro?

- La verdad, como dije antes, es un partido muy importante y llegamos como queríamos. El partido define una posición, no define si clasificamos. Es la clasificación de grupo, ser primero o segundo, y lo único que evita eso es que si lo volvemos a encontrar será en una final. Este es un partido que nos ayuda a crecer mucho, ver en qué nivel estamos y en qué más debemos trabajar para llegar a punto a las fechas FIFA.