México vs. Costa Rica: Miguel Herrera asegura que ‘no le debe nada’ a la Selección Mexicana

El partido de la Selección Mexicana ante la Selección de Costa Rica por el liderato del grupo A de la Copa Oro 2025 ha causado mucha expectativa. Parte de ello es, evidentemente por Miguel “Piojo” Herrera, actual director técnico del conjunto tico.

De cara a este encuentro, el entrenador habló sobre lo que significa enfrentar a México, y aseguró que no le debe nada al conjunto que dirige Javier Aguirre.

“En la selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano, mi salida fueron decisiones de los directivos. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente.

”Me fui porque los directivos lo decidieron, pero contento con ellos. Ahora estoy en un país que no es el mío, pero que apuesta por mí”, aseveró Miguel Herrera en ESPN.

Miguel Herrera hoy solo piensa en conseguir un triunfo más con la Selección de Costa Rica, aunque México sea el rival. (Albert Marín/Entrevista al Miguel "El piojo" Herrera.)

Además, sobre si el entrenador mexicano piensa en volver a dirigir a la Selección de México en algún punto de carrera, contestó con un breve "Ahorita no".

“Estoy pensando en el Mundial de Costa Rica, pero pienso en ellos y hasta el 2026, y tienen mano para renovar después del compromiso", indicó.

Ya se verá cómo termina este esperado choque entre México y Costa Rica, que cuanto menos, ya arrancó desde la banca.

Miguel Herrera atenderá a los medios de comunicación este sábado al final de la tarde, en la rueda de prensa de rigor, en la víspera del día de partido en la Copa Oro.