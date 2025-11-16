Haití vs. Nicaragua: hora del partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Haití y Nicaragua se enfrentarán en un compromiso importante de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Haití y Nicaragua bajarán este martes el telón del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, en un partido que se jugará en cancha neutral pero con sabor a final para los haitianos y a despedida digna para los nicaragüenses.

El duelo está programado para el martes 18 de noviembre de 2025, a las 7 p. m., en el Stadion Ergilio Hato, en Curazao.

La tabla del Grupo C llega apretada a la última jornada: Honduras y Haití comparten el liderato con 8 puntos, los catrachos arriba por mejor gol diferencia, mientras que Costa Rica es tercera con 6 unidades y Nicaragua cierra con 4 puntos.

Solo el primero del grupo clasifica de forma directa al Mundial, mientras que los segundos lugares se comparan entre los tres grupos para definir los dos cupos al repechaje intercontinental.

Haití llega a este compromiso tras derrotar 1-0 a Costa Rica en el mismo estadio de Willemstad, resultado que reactivó su sueño mundialista y le permitió alcanzar en puntos a Honduras. La selección caribeña se ha mantenido en la pelea gracias al peso ofensivo de figuras como Duckens Nazon.

Del otro lado aparece una Nicaragua ya eliminada en la lucha por el boleto directo, pero que viene de firmar su mejor noche del proceso al vencer 2-0 a Honduras en Managua, triunfo que apretó todavía más el grupo y dio una bocanada de aire a Costa Rica.

Para Haití, el escenario es claro: necesita ganar y luego mirar de reojo lo que ocurra en el Costa Rica–Honduras, que se disputará a la misma hora en San José. Si suma tres puntos ante Nicaragua y los catrachos no vencen en el INS Estadio, la selección haitiana tendrá serias opciones de quedarse con el primer lugar del grupo o, en el peor de los casos, de meterse entre los dos mejores segundos para el repechaje.

Nicaragua, en cambio, saldrá a cerrar la eliminatoria. Después de un arranque muy flojo, la victoria contra Honduras le dio confianza al plantel.

Detalles del Haití vs. Nicaragua